Landkreis Miesbach: Junge Liberale Oberland feiern 10-jähriges Bestehen

Teilen

Die Jungen Liberalen Oberland haben bei einer digitalen Mitgliederversammlung Felix Firydus (oben links) zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt. © GB

Landkreis – Die Jungen Liberalen (JuLis) Oberland feiern ihr zehnjähriges Bestehen. Aktueller Vorsitzender ist Felix Firydus.

Die Jungen Liberalen (JuLis) Oberland haben sich am 8. März 2012 gegründet und feiern damit nun ihr zehnjähriges Bestehen. Der Verband umfasst die Landkreise Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen, Miesbach und Garmisch-Partenkirchen.



Im vergangenen Jahrzehnt habe sich nicht nur im Verband viel getan, auch hätten sich politische Mandatsträger entwickelt, heißt es in einer Mitteilung. Der damalige, im Gründungsvorstand stellvertretende Kreisvorsitzende Daniel Reuter etwa sitzt heute im Bezirkstag für die FDP Oberbayern. Simon Roloff führt nun den FDP-Kreisverband Bad Tölz-Wolfratshausen an.

Inzwischen umfasst der Verband rund 35 Mitglieder und wachse stetig. Der aktuelle Kreisvorsitzende Felix Firydus aus Eurasburg ist stolz auf das Jubiläum: „Wir haben uns als Liberale Jugendorganisation etabliert und sind die Stimme für alle jungen Menschen die Lust auf Freiheit und Fortschritt im Oberland haben. Die steigenden Mitgliederzahlen geben uns Rückenwind für die Landtagswahl 2023, bei der wir ganz besonders für die Belange der Jugend entstehend aus den Nachwirkungen der Pandemie kämpfen wollen. In den vergangenen Jahren haben wir immer wieder erfolgreiche Wahlkämpfe zusammen mit der FDP auf die Beine gestellt und waren gleichzeitig auch immer der konstruktiv-kritische Innovationshub der Mutterpartei vor Ort.“

Felix Firydus führt die Jungen Liberalen der FDP im Oberland an. © GB

Mit Blick auf die Zukunft gibt sich Firydus zuversichtlich: „Wir haben uns sowohl innerhalb des Verbands der Jungen Liberalen Bayern einen Namen gemacht, als auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Diesen Prozess gilt es weiter fortzuführen. Anfang des Sommers stehen die nächsten turnusmäßigen Vorstandswahlen an. Bis dahin planen wir noch die eine oder andere Guerilla-Aktion – man darf also gespannt bleiben, was kommt. Als Junge Liberale möchten wir eine politische Perspektive all denjenigen bieten, die genug vom ewigen Stillstand und der Innovationsverbissenheit von der schwarz-orangen Koalition im Landtag haben. Wir möchten das Oberland mit unseren Ideen voranbringen und attraktiv für junge Menschen und junge Familien gestalten.“ gb