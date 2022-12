Miesbach: Kreisausschuss für Haushaltsentwurf – Keine neuen Kredite

Geld für ÖPNV, Schulen und Landratsamt

Miesbach – Der Miesbacher Kreisausschuss hat sich für den aktuellen Haushaltsentwurf ausgesprochen. Neue Kredite sollen nicht aufgenommen werden.

Der Landkreis Miesbach trotzt der Krisenstimmung. Zwar sind auch hier „Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit“ oberste Prämisse, wie Kreiskämmerer Gerhard de Biasio im Kreisausschuss am Mittwoch (30. November) sagte. Dennoch hat er dem Gremium einen Haushaltsplan vorgelegt, der auf einhellige Zustimmung stieß. Neue Kreditaufnahmen sind fürs kommende Jahr nicht vorgesehen, allerdings muss der Kreis rund 12,5 Millionen Euro vom Ersparten nehmen, um den Finanzbedarf decken zu können.

Dem Kreistag hatte de Biasio Ende Oktober bereits die Finanzlücke angekündigt. Dem Runden Tisch – das Gremium erhielt aus allen Fraktionen großes Lob – ist dann bei den Haushaltsberatungen immerhin gelungen, knapp 2 Millionen Euro einzusparen. „Wir haben in schwierigen Zeiten einen Haushalt, der auch in die Zukunft weist“, stellte etwa Alfons Besel (FWG) die positiven Aspekte heraus. Dazu zählt für ihn, „dass nicht ernsthaft über eine Erhöhung der Kreisumlage geredet wurde“. Der Hebesatz bleibt bei 52 Punkten, was dem Landkreis dennoch, aufgrund der Umlagekraft der Gemeinden, Mehreinnahmen in Höhe von knapp 6,1 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr (82,4 Millionen Euro) beschert. Allerdings muss der Landkreis auch 2,6 Millionen Euro mehr (37,4 Millionen Euro) an den Bezirk Oberbayern überweisen.



Lob gab es im Kreisausschuss vor allem auch dafür, dass die Ausgaben im Bereich Öffentlicher Personennahverkehr auf fast 3,1 Millionen Euro steigen. Davon fließen knapp 1,2 Millionen Euro in den im Nahverkehrsplan vorgesehenen Ausbau der Buslinien und gut 1,2 Millionen Euro in die Mobilitätsentwicklung. 7,1 Millionen Euro plant der Landkreis für Investitionen in seine Schulen, unter anderem für die Generalsanierung der Berufsschule. Knapp 10,1 Millionen Euro sind 2023 für den Ersatzbau des Landratsamtes eingeplant, der 2026 bezogen werden soll.

Rund 12,5 Millionen Euro entnimmt der Landkreis an liquiden Mitteln, „vom Sparstrumpf“, wie de Biasio sagte. Er plant weder für 2023 noch für 2024 neue Kredite. In den beiden folgenden Jahren wird es dann aber nicht ganz ohne gehen. Um die Investitionen zu finanzieren rechnet der Kämmerer für 2025 mit 5,1 Millionen Euro und 2026 mit 4,2 Millionen Euro an neuen Krediten. Der Schuldenstand wird aber nicht groß anwachsen, weil gleichzeitig getilgt wird. Die Verbindlichkeiten sanken zuletzt kontinuierlich, sie werden Ende kommenden Jahres voraussichtlich bei 66,1 Millionen Euro liegen und damit um etwa 4,7 Millionen Euro niedriger als jetzt. Die endgültige Entscheidung über den Etat trifft der Kreistag Mitte Dezember. ft