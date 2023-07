Landkreis Miesbach: Kulturdolmetscher aus der Ukraine und dem Iran

Von: Sabrina Winklmaier

Sieben neue Kulturdolmetscher gibt es ab sofort im Landkreis. Dazu gratulierten unter anderem Integrationsbeauftragter Max Niedermeier (2.v.l.), Lisa Richters (6.v.r.) von der Caritas und Wolfgang Voit (r.) vom KBW Miesbach. © GB

Landkreis – Der Landkreis Miesbach hat sieben neue Kulturdolmetscher. Ihre Aufgabe ist es, kulturelle und sprachlich bedingte Hürden leichter zu nehmen.

Die Qualifizierung zum Kulturdolmetscher hat bereits zum vierten Mal das Katholische Bildungswerk Miesbach ermöglicht. Neben theoretischem Wissen zur interkulturellen Kompetenz, interkultureller Kommunikation und der allgemeinen Auseinandersetzung mit dem Kulturbegriff beschäftigten sich die sieben Teilnehmer auch mit ihrer eigenen Migrationsgeschichte, denn sie kommen aus der Ukraine und dem Iran. Die Teilnehmer bringen also gleich eine eigene kulturelle Zusatzqualifikation mit.

Den Abschluss der Ausbildung bildete ein selbstgewähltes Praxisprojekt, bei dem die neue Rolle ausprobiert und reflektiert werden konnte. Anschließend wurde jedes Projekt in der Runde diskutiert.

Erfahrungen weitergeben

„Die Kulturdolmetscher auszubilden ist jedes Mal wieder eine Freude für mich. Die Atmosphäre, die entsteht, wenn Menschen ihre eigene Migrationsgeschichte mit den theoretischen Inhalten verknüpfen und sie mit Gleichgesinnten teilen, ist jedes Mal wieder ganz besonders“, erklärt Kursleiterin Melanie Fersi. Das Besondere an diesem Kurs: Fünf der sieben Teilnehmer sind gerade mehr als ein Jahr in Deutschland. Dass sie es in dieser kurzen Zeit dennoch geschafft haben, sich so gut zurecht zu finden, dass sie bereits anderen Menschen helfen wollen, findet Fersi durchwegs bemerkenswert.

Auch die Absolventen freuten sich sichtlich über ihre erbrachte Leistung. Bei einer kleinen Feierstunde erhielten sie die Zertifikate vom Integrationsbeauftragten des Landkreises, Max Niedermeier. Auch stellvertretende Landrätin Ulrike Küster ließ es sich nicht nehmen, den Teilnehmern Glückwünsche zu überbringen.



Organisiert wurde der Kurs von Lisa Richters, Fachbereichsleitung Flucht und Asyl im Caritas Zentrum Miesbach. Zusammen mit Wolfgang Foit hat Richters die Quailifizierungsmaßnahme 2020 ins Leben gerufen. „Wolfgang hat mich von Anfang an großartig unterstützt und mit Melanie Fersi haben wir die beste Kursleiterin gefunden, die man sich wünschen kann. Ich sehe als einen großen Vorteil, in diesem Projekt gleichzeitig für das Bildungswerk und das Caritas Zentrum involviert zu sein“, weiß Richters.



Bereits 140 Termine wurden in den vergangenen drei Jahren von den ehrenamtlichen Kulturdolmetschern begleitet. Insgesamt gibt es bereits 25 Dolmetscher im Landkreis Miesbach.sw