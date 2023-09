Chance für Quereinsteiger

Landkreis Miesbach: Start ins neue Schuljahr – Lehrermangel leicht abgeschwächt

Von: Sandra Hefft

Die Miesbacher Schulamtsdirektoren Jürgen Heiß und Andrea Pelters-Mönkemeier stellten die aktuellen Zahlen zu den staatlichen Grund- und Mittelschulen im Landkreis vor. © Sandra Hefft

Miesbach – Das neue Schuljahr könnte sich im Landkreis Miesbach etwas entspannter gestalten, was den Mangel an Lehrkräften angeht. Doch Entwarnung gibt es aus Sicht des Staatlichen Schulamts Miesbach nicht.

Am Dienstag (12. September) starten Bayerns Schüler ins neue Schuljahr. Dieses ist für 3472 Kinder im Landkreis ein ganz besonderes: Sie werden heuer eingeschult und besuchen fortan die hiesigen staatlichen Grundschulen. Wie sich das neue Jahr aus Sicht des Staatlichen Schulamtes Miesbach für die Grund- und Mittelschulen gestaltet, erklären die Direktoren Jürgen Heiß und Andrea Pelters-Mönkemeier.

Die Grundschulen im Landkreis sind beliebt: 43 zusätzliche Kinder werden diese heuer besuchen, drei weitere Klassen wurden dazu gebildet. Durchschnittlich sitzen 21,7 Kinder in einem Zimmer (2022: 21,8). Etwas stärker besetzt als noch 2022 sind die Klassenzimmer in den Mittelschulen: 21 statt durchschnittlich 19,9 Schüler, dort fallen zwei Klassen weg.

Mittelschule Valley wird inaktiv gesetzt

Denkwürdig dürften die kommenden Monate wohl für die Mittelschüler in Valley werden: Insgesamt 14 Schüler bestreiten dort die sechste Klasse, eine neue fünfte wurde nicht gebildet. Kommendes Jahr wechseln diese Kinder an die Mittelschule in Holzkirchen, die Valleyer Mittelschule wird inaktiv gesetzt. „Jede zusätzliche Klasse braucht Fach­ressourcen“, erklärt Heiß. Die Zusammenlegung der Klassen sei also personalschonender und habe noch einen weiteren Vorteil: Mit nur einer Klasse an der Valleyer Mittelschule gebe es auch „nicht so viel ,Schulerleben‘“, sagt Heiß. Etwa durch größere Feste. Das sei in Holzkirchen anders.

Weil die Mittelschule in Holzkirchen aktuell neu gebaut wird, ziehen die Valleyer Schüler im September 2024 in die bestehende Containerlösung an der Baumgartenstraße. Schulamtsdirektor Jürgen Heiß zeigt sich von dieser Interimslösung sehr überzeugt: „Sie bietet jetzt schon eine tolle Versorgung für die Kinder, das erlebt man nicht überall in Bayern.“ Die neue Mittelschule in Holzkirchen soll 2025 fertig sein. Die Valleyer Grundschule ist von dem Schülermangel indes nicht betroffen und bleibt bestehen.

Alle bislang im Landkreis angebotenen Formate (wie der gebundene Ganztag, flexible Grundschule und Vorbereitungsklassen) können auch im neuen Schuljahr im Landkreis angeboten werden.



Positive Nachrichten gibt es des Weiteren in Sachen Lehrermangel. „Anders als im Vorjahr sind 2023/24 erfreulicherweise keine Kürzungen in der Stundentafel aufgrund von Personalengpässen vonnöten“, sagt Heiß. Entwarnung bedeute das aber nicht: „Die Situation bleibt weiter angespannt.“

Chance für Quereinsteiger

Dabei ist es auch Quereinsteigern möglich, den Schulbetrieb zu unterstützen. Ab dem Schuljahr 2024/25 können Interessenten mit abgeschlossenem Master-, Magister-, oder Diplomstudiengang nach einer zweijährigen Ausbildung und bestandener Prüfung unterrichten. Diese Möglichkeit gibt es nur in Mittelschulen. „Derlei ist im Grundschulbereich nicht möglich und wird in absehbarer Zeit wohl auch nicht kommen“, betont Heiß. Auch Lehramtsstudierende können bereits vor dem Abschluss Erfahrungen im Lehreralltag sammeln. Weitere Info gibt es beim Staatlichen Schulamt Miesbach per E-Mail an schulamt@lra-mb.bayern.de.