Landkreis Miesbach: Nachwuchsfestival „Show your talent“ angekündigt

Von: Sandra Hefft

Setzen sich für die Nachwuchskünstler des Landkreises ein: (v.l.) Festival-Organisatorin Selina Benda, Girgl Ertl (WeyHalla), Monika Ziegler (KulturVision), Jugendpflegerin Lena Renner, Katharina Freiin von Strachwitz (MUKT) und Stefan Späth (P.R.O.). © Sandra Hefft

Miesbach/Landkreis – „Show your talent“ heißt es von 14. bis 21. Juli 2023 im Landkreis Miesbach. Das Nachwuchsfestival soll Künstlern zwischen 16 und 25 eine Bühne bieten.

Grenzen dafür, welche Genres beim Nachwuchsfestival vertreten sein sollen, wollen die Veranstalter bewusst nicht setzen, sondern lieber der Vielfalt Raum bieten. Nur eines sollte erfüllt sein: Die Teilnehmer müssen zwischen 16 und 25 sowie Bewohner des Landkreises sein.



Was als Gespräch mit Weyhalla-Chef Girgl Ertl bei einer Veranstaltung zum Weltfrauentag in Weyarn begonnen hat, ist stetig gediehen und lässt erste Vorboten auf einen besonderen Kultursommer 2023 erahnen. „KulturVisions-Vorsitzende Monika Ziegler erinnert sich beim Pressegespräch in Miesbach: „Wir wollten was für die Jugend tun.“ Vor allen nach den kulturell eher tristen Corona-Jahren brauchten besonders künstlerisch interessierte junge Leute Starthilfe. Die Idee: ein Nachwuchsfestival für alle Sparten. „Literatur, Poetry Slam, bildende Kunst – alles, was es gibt“, erklärt Ziegler.

Von 14. bis 21. Juli bekommen die Talente zwischen 16 und 25 eine Bühne. Wer möchte, kann sich Tipps von sogenannten Kulturpaten holen. „Die Paten sollen unseren Nachwuchs anspornen, sich zu zeigen und ihnen wertvolle Erfahrungstipps aus ihrem kulturellen Wirken weitergeben“, erklärt die KulturVision. Dabei ist unter anderem Regisseur und Musiker Ben Blaskovic. Um sich in der Organisation möglichst breit aufzustellen, hat sich die KulturVision für „Show your talent“ mit der WeyHalla, dem Pop- und Rockzentrum Oberbayern (P.R.O.) in Otterfing und dem Musiker Kulturteam München zusammengeschlossen. Pädagogisch unterstützt wird das Team um Selina Benda von der KulturVision durch Lena Renner. Sie ist Jugendpflegerin des Landkreises. Die Schirmherrschaft hat Landrat Olaf von Löwis übernommen.

Ebenfalls im Boot sind das Kultur im Oberbräu in Holzkirchen, der Waitzinger Keller und das und das evangelische Pfarrzentrum in Miesbach, die Ballettschule Holzkirchen, die Tegernseer Tal Tourismus GmbH und die Kleinkunstbühne Waakirchen.



Neben Auftritten, Jam-Sessions und Workshops soll es beim sogenannten Sommer der Kultur-Generationen auch eine Podiumsdiskussion geben. Hier werden neben Politikern und Kulturschaffenden vor allem die Nachwuchskünstler zu Wort kommen.



Weitere Infos gibt es per E-Mail an talent@kulturvision.de. Bald soll eine Homepage zum Nachwuchsfestival online gehen. Auch auf Instagram soll das Festival bald zu finden sein. „Wir wollen schauen, was an jungen, lebendigen Leuten da ist“, sagt Girgl Ertl. „Ich bin geflasht, welche Dimensionen das annimmt.“ she