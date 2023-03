Landkreis Miesbach: Raiffeisenbank spendet Nistkästen für Fledermäuse

Von: Sabrina Winklmaier

Freuen sich über die Nistkästen: Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank im Oberland Manfred Klaar, Nachhaltigkeitsbeauftragte Katharina Kuhn, Florian Schmid von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) und Revierförster Gerhard Waas (v.l.). © Sabrina Winklmaier

Hausham – Damit sich Fledermäuse im Landkreis Miesbach weiter wohl fühlen, hat die Raiffeisenbank im Oberland 18 Nistkästen gespendet.

Die Fledermaus zählt in unseren Breitengraden – neben der Spitzmaus – zu den kleinsten Säugetieren der Welt. Trotz ihrer geringen Größe ist sie enorm wichtig für den heimischen Wald. Damit sie sich dort auch weiterhin wohl fühlt, hat die Raiffeisenbank im Oberland insgesamt 18 Nistkästen gespendet.



„Früher konnten die Fledermäuse in Spalten oder Rissen im Totholz Unterschlupf finden, aber nachdem der Wald die letzten Jahrzehnte hauptsächlich nur noch wirtschaftlich genutzt wurde, sind diese Schutzräume weggefallen“, erklärt Revierförster Gerhard Waas. Er ist seit Kurzem zuständig für den Haushamer Gemeindewald. Zusammen mit Florian Schmid von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) konnte Waas insgesamt 18 Nistkästen für Fledermäuse an geeigneten Bäumen anbringen – fünf davon im Gemeindewald in Hausham, die restlichen in der Nähe von Fischbachau.

Gespendet hatte die Schlaf- und Nistkästen die Raiffeisenbank im Oberland. „Im Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2022 hatten unsere Kunden die Möglichkeit, auf ein elektronisches Postfach umzusteigen. Bei jeder Umstellung spendeten wir 1 Euro“, erzählt Katharina Kuhn, Nachhaltigkeitsbeauftragte der Raiffeisenbank im Oberland. „Die Aktion ist bei unseren Kunden sehr gut angekommen, sie hat unsere Planung übertroffen“, sagt Manfred Klaar, Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank im Oberland. Zusammengekommen ist bei dieser Aktion die Summe von 1078 Euro, die Bank rundete den Restbetrag auf. 60 Euro kostet ein Nistkasten, gebaut wurden sie von der Waldjugend der SDW. „So hat unsere Jugend gleich einen praktischen Bezug“, freut sich Schmid. Ein Augenmerk der Schutzgemeinschaft ist die Bildung und der Kontakt mit der Natur von Kindesalter an.



Nicht jeder Baum ist für einen Nistkasten geeignet, es müssen bestimmte „Kriterien“ erfüllt sein: Drei bis vier Meter hoch sollten die Kästen hängen, die Grenze nach oben bestimme nur die Leiter, sagt Schmid. Auch brauchen die Fledermäuse eine Anflugschneise, da sie nicht wie Vögel einfach losfliegen, sondern sich kopfüber aus den Kästen fallen lassen und dann im Sturz erst die Flügel ausbreiten. „Die Kästen sind zudem nach Süden ausgerichtet, damit es die Fledermäuse warm haben“, erklärt Schmid.



„Fledermäuse haben eine wichtige regulatorische Funktion im Ökosystem. Sie übernehmen eine Antagonistenrolle gegenüber vielen Schadinsekten und leisten somit einen Anteil zum Pflanzenschutz“, weiß Kuhn.