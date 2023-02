Landkreis Miesbach: : So klappt‘s mit dem Anruf-Sammel-Taxi (AST)

Von: Sandra Hefft

Teilen

Viele Haltestellen: Das AST ergänzt die öffentlichen Verkehrsmittel. © Fridolin Thanner

Landkreis – Im Landkreis gibt es mit dem Anruf-Sammel-Taxi (AST) eine Alternative zum eigenen Auto sowie zu Bus und Bahn. Und das sogar bequem bis zur Haustür.

Mit dem Anruf-Sammel-Taxi (AST) gibt es im Landkreis „eine flexible, individuelle und preisgünstige Ergänzung zum Öffentlichen Nahverkehr, um an das gewünschte Ziel zu gelangen“, erklärt das Landratsamt.



Das Angebot kann in zwei sogenannten AST-Inseln abgerufen werden. Die erste umfasst das Gebiet der Kommunen Weyarn, Irschenberg, Miesbach, Gmund und den Darchinger Bahnhof, die zweite die Gemeinden Hausham, Fischbachau, Bayrischzell und Schliersee. Die Betriebszeiten sind täglich von 6 bis 24 Uhr. Für spontane Fahrten ist das Angebot aber eher nichts: Die Buchung muss mindestens eine Stunde vor Abfahrt erfolgen. Die Abholung an einer der Haltestellen erfolgt in der Regel zur halben oder vollen Stunde. „Man sollte bitte etwas Zeit und Geduld mitbringen, da sich die Abfahrtszeiten systembedingt um bis zu 15 Minuten verzögern können“, erklärt das Landratsamt.



Die Fahrpreise

Eine Fahrt mit dem AST berechnet sich aus einem Grundpreis von 4,60 Euro plus Wegkosten, die sich aus der aktuellen Taxitarifordnung ergeben. Der Landkreis subventioniert die Fahrt mit 70 Prozent, sodass nur 30 Prozent vom Fahrgast zugezahlt werden müssen. Der Preis wird von der AST-Zentrale im Vorhinein berechnet und mitgeteilt. Kinder ab sechs Jahren zahlen einen Grundpreis von 2,30 Euro und müssen lediglich 15 Prozent des Gesamtpreises selber tragen. Jüngere Kinder werden in Begleitung Erwachsener kostenlos befördert. Eine Freifahrtberechtigung für Schwerbehinderte besteht nicht, jedoch können Begleitpersonen ihre Fahrtkosten im Nachgang beim Landrats­amt einreichen und bekommen diese rückerstattet.



Sollte ein barrierefreies Fahrzeug benötigt werden, wird gebeten, dies bei Buchung mitzuteilen. Generell können Gehhilfen wie Rollatoren und faltbare Rollstühle mittransportiert werden. Kleinere Tiere, „vom Hasen bis hin zum Dackel“, wie das Landratsamt erklärt, können im AST mitgenommen werden. „Von der Mitnahme von größeren Tieren bitten wir aus platztechnischen Gründen abzusehen.“ Inhaber von Schwerbehinderten-Ausweisen (G) können auf Wunsch an der Haustür abgeholt werden.



Wie buche ich?

Wer mit dem AST fahren möchte, muss mindestens eine Stunde vorher unter Telefon 08025/999982 buchen. Dort werden die nächstmögliche Abfahrtszeit von der gewünschten Haltestelle sowie der Zuzahlpreis mitgeteilt. „Während der Fahrt steigen eventuell weitere Fahrgäste ein, die eine ähnliche Route gewählt haben“, erklärt das Landratsamt. Die Bezahlung erfolgt bar beim Fahrer. Das AST hat vier bis acht Sitzplätze. Auch Gepäck ist kein Problem: „Normale Koffer und Reisetaschen finden bei uns in der Regel immer Platz. Ansonsten gerne vorher bei der AST-Zentrale abklären“, erklärt das Landratsamt. Weitere Informationen wie ein Haltestellenverzeichnis gibt es beim Landratsamt Miesbach und telefonisch unter 08025/999982.