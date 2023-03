Landkreis Miesbach: SPD mit Antrag gegen A8-Ausbau – „Auf ÖPNV setzen“

Zug statt Fahrbahnen

Landkreis – Die SPD-Fraktion im Kreistag hat einen Antrag gegen den achtspurigen Ausbau der Autobahn A8 zwischen Hofolding und Inntaldreieck eingereicht.

Die SPD-Fraktion im Kreistag hat während der jüngsten Sitzung einen Antrag gegen den achtspurigen Ausbau der Autobahn A8 zwischen Hofolding und Inntaldreieck eingereicht. Sie fordert Landrat Olaf von Löwis dazu auf, sich gegen das Vorhaben einzusetzen. Unterstützung gibt es vom SPD-Kreisverband.

In ihrem Antrag bittet die SPD-Fraktion die Landes- und die Bundesregierung, den Autobahn-Ausbau „zu überdenken und zurückzunehmen“, die Notwendigkeit einer bevorzugten und beschleunigten Durchführung gebe es aus Sicht des Landkreises nicht. „Als der Ausbau beschlossen wurde, waren mehr Straßen die Standartlösung gegen Stau – heute wissen wir: Wir müssen mehr auf den ÖPNV setzen und den Individualverkehr reduzieren statt immer mehr Natur für Straßen zu opfern“, schreibt SPD-Kreisvorsitzender Bruno Peetroons.

Der weitere Ausbau der A8 wirke den Bemühungen zu einer Verkehrswende in der Region entgegen. Die SPD-Fraktion erhofft sich deshalb nach dem Ja des Kreistags zum MVV-Beitritt breite Unterstützung der anderen Fraktionen. „Zudem sind die Ausbaumaßnahmen sinnlos, wenn in dem Gemeindegebiet Valley wegen des Wasserschutzgebietes kein Ausbau erfolgen kann, was seit Jahrzehnten dringend notwendige Lärmschutzmaßnahmen verhindert und auch nach dem Inntaldreieck der Verkehr wieder in Autobahnen mündet, die nicht ausgebaut werden“, heißt es im Antrag.