Landkreis Miesbach: Michael Stacheter unterstützt die REO als Fördermittel-Experte

Von: Sabrina Winklmaier

Auf die zukünftige Zusammenarbeit freuen sich Vorstand Harald Gmeiner, Förderlotse Michael Stacheter und Vorstandsvorsitzender Alexander Schmid. © REO

Landkreis – Michael Stacheter ist der neue Förderlotse des Kommunalunternehmens Regionalentwicklung Oberland. Er berät und unterstützt Unternehmen im Landkreis.

Mit dem Förderlotsen bringt die Regionalentwicklung Oberland (REO) ein gemeinsames Projekt der Bereiche Wirtschaft und Tourismus an den Start. Stacheter berät und unterstützt Unternehmen beim Akquirieren von Zuschüssen.

Die REO hat Anfang des Jahres eine Unternehmensbefragung durchgeführt, bei der sich laut Pressemitteilung herausstellte, dass sich viele Betriebe im Landkreis Miesbach eine Unterstützung vor Ort für das Thema Fördermittel wünschen. Die große Anzahl und die Komplexität der Fördermöglichkeiten stelle Unternehmen oftmals vor große Herausforderungen. Mit Michael Stacheter möchte die REO den Firmen ab sofort Unterstützug anbieten.



„Die Ergebnisse unserer Befragung zeigten eindeutig, dass wir intensiver im Handlungsfeld Fördermittel agieren müssen. Mit unserem neuen Förderlotsen stellen wir den Unternehmen einen kompetenten Ansprechpartner zur Verfügung, der über umfangreiche Kenntnisse zu unterschiedlichen Förderprogrammen verfügt, die Unternehmen im Landkreis zielgerichtet informiert und bei Fragen zur Seite steht“, erklärt Alexander Schmid, Vorstandsvorsitzender des REO Kommunalunternehmens.



Seit November ist Stacheter als Förderlotse für den Landkreis tätig. Sein Aufgabengebiet ist in zwei Teile unterteilt. Zum einen macht er Unternehmen aktiv auf Fördermitel aufmerksam und wählt passende Programme aus. Zum anderen begleitet und berät er Antragsteller im Rahmen der Förderprojekte. Erfahrungen sammelte der 33-jährige Stacheter als Berater für die öffentliche Verwaltung auf Bundes- und Landesebene.



„Energieeffizienz, Digitalisierung, Forschung und Innovation – meine ersten Wochen bei der REO haben gezeigt, dass im Landkreis in diesen Bereichen am intensivsten nach Fördermitteln gesucht wird. Ich freue mich darauf, Unternehmen in meiner Heimat unterstützen zu können, damit diese den ein oder anderen Fördertopf für anstehende Investitionen nutzen können“, freut sich Stacheter auf zukünftige Projekte in der neuen Arbeit.

Als Beispiel nennt er den Digitalbonus Bayern, der sich als attraktiver Zuschuss für kleinere Unternehmen erweist, die Investitionen in die Digitalisierung oder die Verbesserung der IT-Sicherheit planen.



Die Regionalentwicklung Oberland hat sich im Sommer 2022 aus den beiden Unternehmen Standortmarketing Landkreis Miesbach und dem Tourismusverband Alpenregion Tegernsee Schliersee zusammengesetzt und setzt sich dafür ein, den Standort Miesbach zu erhalten und nachhaltig weiterzuentwickeln. sw