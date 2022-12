Landkreis Miesbach: Vhs Kurse helfen ukrainischen Geflüchteten bei „ersten Schritten“

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Ukrainische Teilnehmer eines Erstorientierungskurses der vhs Oberland in Tegernsee mit Kursleiterin Elisabeth Döring (3.v.l.). © GB

Landkreis – Seit Februar herrscht in der Ukraine Krieg. Die vhs Oberland unterstützt ukrainische Geflüchtete, im Landkreis Fuß zu fassen.

Seit in der Ukraine der Krieg ausgebrochen ist, sind viele Menschen, hauptsächlich Frauen und Kinder, aus ihrer Heimat vertrieben worden. Auch im Landkreis Miesbach sind viele von ihnen untergekommen.

Die vhs Oberland hat von Anfang an die Ukrainer bei ihrer Ankunft unterstützt. Die Volkshochschule bietet Sprachkurse und Beratungsangebote an, damit sich die Vertriebenen besser in ihrer neuen Situation zurecht finden können. Schwerpunkt bei der Erstversorgung lag auf der schnellen und unkomplizierten Hilfe.



Allgemeine Deutschkurse, Erst­orientierungs-, kulturelle Wegweiserkurse und individuelle Beratungsgespräche stehen bei der vhs an vorderster Stelle für die Ukrainer.



Seit Februar bietet die vhs Oberland insgesamt 20 Deutschkurse an, die für die Flüchtlinge kostenlos sind. Die Erstorientierungskurse beinhalten über 1000 Unterrichtseinheiten, in der die deutsche Sprache vertieft und das alltägliche Leben in der Bundesrepublik erklärt wird. Diese Kurse wurden schon im Zuge der vergangenen Flüchtlingsbewegungen angeboten. Sie stehen nicht nur Menschen aus der Ukraine zur Verfügung, sondern auch allen anderen Asylbewerbern.



Seit Mai gibt es zudem insgesamt vier Wegweisekurse: Unmittelbar nach der Ankunft werden konkrete Starthilfen gegeben sowie wesentliche Grundlagen der Bürokratie und des kulturellen Lebens in Deutschland thematisiert. Zweimal in der Woche, jeweils donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr, findet eine Ukraine-Sprechstunde in den Räumen des vhs Zentrums Miesbach-Irschenberg-Weyarn statt.

Dass gelebte Integration funktionieren kann, sieht man daran, dass einige Ukrainerinnen mittlerweile selbst Kursleiterinnen an der vhs sind. sw