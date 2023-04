Landrat Olaf von Löwis schreibt offenen Brief an Umweltminister Glauber

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Gefahr für die Artenvielfalt: Wölfe bedrohen die Almwirtschaft und Lebensräume. © Archiv GB

Landkreis – Für Landrat Olaf von Löwis gefährden Wölfe nicht nur die hiesige Alm- und Landwirtschaft. Auch die Artenvielfalt werde beeinträchtigt. In einem offenen Brief appelliert von Löwis an Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber, sich bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, dass der Schutzstatus von Wölfen herabgesetzt wird.

Es wandern immer wieder Wölfe durch Bayern – und einige bleiben neuen Standorten treu. Das sorgt für große Sorgen und viel Ärger – wie derzeit gerade im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, wo eine Rudelbildung befürchtet wird. Wie Olaf von Löwis an Minister Glauber schreibt, sehen Landwirte „für die Zukunft der alpinen Weidewirtschaft bei ständiger Wolfspräsenz größte Gefahr“. Diese sieht auch von Löwis und fordert, den Status der Schutzwürdigkeit des Wolfes herabzusetzen.

Für den Landrat ist das Raubtier „nicht mehr gefährdet“, er hofft auf „realistische Managementmaßnahmen in gefährdeten Gebieten“. Das bedeutet, dass regional differenziert werden soll – und gegebenenfalls auch Abschussgenehmigungen erteilt werden sollten. Für von Löwis steht außer Zweifel, dass die traditionelle Almwirtschaft mit der Präsenz von Wölfen nicht in Einklang gebracht werden kann. Herdenschutzmaßnahmen nennt der Landrat „undurchführbar“. Das gewichtigste Argument in dem offenen Brief ist aber der Naturschutz selbst. Denn wie von Löwis argumentiert, würden ebenfalls europarechtlich streng geschützte Arten- und Lebensraumtypen mit großer Wahrscheinlichkeit verloren gehen.

Diese in der Region typischen Lebensräume und Arten seien größtenteils nutzungsabhängig. Ohne fortgeführte Beweidung und Mahd würden sie verschwinden. „Der bayerische Alpenraum fungiert als ,Arche Noah‘ für viele Pflanzen- und Tierarten (Insekten)“, erklärt von Löwis. Seit vielen Jahren werde im Rahmen des Naturschutzes mit hohem finanziellen Aufwand die traditionelle Bewirtschaftung aufrechterhalten. Den Wolf als alleiniges oder vorrangiges Schutzobjekt zu betrachten wäre „eine willkürliche und fachlich nicht zu verantwortende Position“, heißt es in dem Schreiben an den Umweltminister. Der Landrat fordert, dass unterschieden wird zwischen „Weideschutzzonen mit hochrangigen nutzungsabhängigen Schutzobjekten des Naturschutzes und Gebieten, in denen ein Zusammenleben mit dem Wolf möglich erscheint“.

Olaf von Löwis fordert ein umfassendes Konzept für den Umgang mit Wölfen, das auch die Möglichkeit der Bejagung enthält. Das solle die Bundesregierung bei der EU beantragen, die Chancen für ein entsprechendes Wolfsmanagement sieht der Landrat durchaus gut – und untermauert seine Position mit deutlichen Worten: „Alternativ kann man natürlich auch die Bevölkerung vor Ort im Stich lassen und die alpine Kulturlandschaft aufgeben. Dies ist für mich jedoch auf gar keinen Fall ein gangbarer Weg!“ ft