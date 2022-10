Landschaftsschutzgebiet in Schliersee: Herausnahme empfohlen – Kreistag entscheidet

An der Stolzenbergstraße in Schliersee soll das Biohotel-Projekt entstehen. © Weber

Schliersee – Der Markt Schliersee hat für ein Bau-Projekt eine Herausnahme aus dem dortigen Landschaftsschutzgebiet beantragt. Der Umweltausschuss des Landkreises votierte dafür.

Um das Biohotel-Projekt an der Stolzenbergstraße in Schliersee zu realisieren, bedarf es einer Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet „Schutz des Schliersees und seiner Umgebung“. Diese hat die Marktgemeinde Schliersee beantragt. Der Umwelt­ausschuss des Landkreises empfiehlt nun dem Kreistag, dem zu folgen.

„Im Rahmen einer gerichtlichen Prüfung „Landschaftsschutzgebiet“ hat das Verwaltungsgericht zwar festgestellt, dass die Verordnung unwirksam ist, aber das ist noch nicht abschließend geklärt“, berichtete Geschäftsführer Jörn Alkhofer in der jüngsten Schlierseer Marktgemeinderatssitzung.

Deshalb habe Schliersee vorsorglich eine Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet beantragt. Eingereicht wurde der Antrag bereits im Januar 2022. Ergänzt wurde er diesen Sommer um den Zusatz, nicht nur die nicht bebaubare Fläche von rund 7000 Quadratmetern herauszunehmen, sondern die gesamte Fläche des Bebauungsplans von rund 12.000 Quadratmetern.

Behandelt wurde in der Marktgemeinderatssitzung die Änderung des Flächennutzungsplans für das Hotel-Projekt – das Sondergebiet Fremdenverkehr sollte auf das ganze Areal ausgeweitet werden.

Ein Punkt der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange war die Herausnahme des Areals an der Stolzenbergstraße aus dem Landschaftsschutzgebiet. Eine Stellungnahme der Naturschutzbehörde lag in der Sitzung bereits vor. Da es sich um eine umbaute Grünland­insel im Siedlungsbereich handle, spreche aus naturschutzfachlicher Sicht nichts gegen die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet. Durch die Realisierung des Hotelprojektes im bisherigen Bebauungszusammenhang könne auch nicht von einer direkten Beeinträchtigung der umliegenden schützenswerten Landschaft gesprochen werden. Naturschutzfachlich weise das bisher eher extensiv genutzte Grünland keine so hohe Wertigkeit auf, die einer Bebauung unmittelbar entgegenstehen würde.

„Bei einer Neuausweisung des Landschaftsschutzgebiets würde diese Fläche nach rein fachlichen Kriterien nicht mehr in das Landschaftsschutzgebiet aufgenommen werden“, merkt Josef Faas, Fachreferent für Naturschutz, in seinem Schreiben an. Der Marktgemeinderat Schliersee billigte den Entwurf der Änderung des Flächennutzungsplans mit sechs Gegenstimmen.



Umweltausschuss für Herausnahme, Kreistagssitzung am 25. Oktober

Darauf wurde der Schlierseer Antrag auf Herausnahme im Umweltausschuss des Landkreises beraten. Es wurden Stellungnahmen der Kreisgruppe Miesbach im Landesbund für Vogelschutz und dem Miesbacher Naturschutzbeirat eingeholt. Das Ergebnis: Der Umwelt­ausschuss empfiehlt einstimmig die Herausnahme aus dem Landschaftsschutzgebiet. Die Entscheidung, ob das Areal an der Stolzenbergstraße aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen wird, trifft der Kreistag in seiner Sitzung am 25. Oktober. jw