„Lass Zeit am Lech“- exklusive Ferienwohnungen im Lechtal

Außenansicht einer der Ferienwohnungen von „Lass Zeit am Lech“ © alkapiwa77

Lechtal – An der Lebensader Lech, zwischen Reutte und dem Arlberg, finden Individualisten eine ganz besondere Location: „Lass Zeit am Lech“ Ferienwohnungen im Chalet-Stil – und damit Zeit für einen Urlaub der ganz besonderen Art. Hier darf sich die Seele erholen, dürfen sich Kräfte wieder sammeln, ist der Mensch willkommen.

Besonders jetzt, wenn die Natur beginnt, sich wieder zu erneuern, dient ein Aufenthalt in der „Lass Zeit am Lech“-Ferienwohnung als idealer Neubeginn mit sich selbst. Ein alter Bauernhof, mit viel Leidenschaft umgebaut und renoviert, beherbergt die Apartments im Chalet-Stil. Dem ursprünglichen Charakter des Hauses wurde dabei Rechnung getragen. Wenn etwas gut ist, darf es bleiben.

Ursprünglich geblieben ist auch das kleine Dörfchen Bach, das als Gastgeber-Ort für die „Lass Zeit am Lech“-Ferienwohnungen fungiert. Hier zählen noch die kleinen Dinge des Lebens, das Miteinander, zudem die Ehrfurcht vor den Schönheiten der Tiroler Naturlandschaft.

Inspiration finden, Kraftorte spüren

Das unglaubliche Gespür für die Kräfte, die dieser Landschaft entspringen, prägen auch das Konzept „Lass Zeit am Lech“. Die durchdachten Ferienwohnungen im Chalet-Stil sind wahre Kraftplätze; sie bieten viel Platz und Privatsphäre, sie sind hervorragend geeignet, um zur Ruhe zu kommen – um schließlich hinein zu tauchen in das vielseitige Freizeitangebot der atemberaubend schönen Berglandschaft Tirols.

Natur, Sport, Kultur – aus dem Vollen schöpfen

Dem Wunsch nach Genießen freien Raum lassen, ankommen, sich wohlfühlen: Das Flair der Ferienwohnungen holt ab und sorgt für alles, was man zum Entspannen braucht. Im Anschluss darf der Entdecker in einem geweckt werden – schließlich befindet man sich ja mittendrin in einer Region, die das ganze Jahr über spannende Natur-, Sport- und Kulturerlebnisse bietet.

Traumhafte Bedingungen zu Fuß und per Rad

Abseits des Weitwanderwegs erstreckt sich ein abwechslungsreiches Wegenetz, das sich zu Fuß oder per Rad erkunden lässt. Der Lechweg, der sich vom Arlberg bis nach Füssen schlängelt, birgt traumhafte Bedingungen für Wanderer und Radfahrer. Passend dazu steht den Gästen in der Ferienunterkunft ein Abstellraum für Fahrräder zur Verfügung. Es locken Ausflüge in die Naturparkregion Reutte oder den Naturpark Tiroler Lech: Schon vor der Tür der Ferienwohnungen beginnt das Abenteuer!

Natürlichkeit, Echtheit und Tradition vereint

Alle Apartments zeichnen sich aus durch eine wohltuende Atmosphäre, die Natürlichkeit, Echtheit und Tradition mit modernem Komfort vereint. Der Duft von Holz, gepaart mit der Reinheit von Stein und Wolle: Wert gelegt wurde dabei auf Nachhaltigkeit, Regionalität, ökologisches Bauen und gesundes Wohnen - geschaffen wurde ein besonderes Flair, das sich unmittelbar auf den Erholungswert auswirkt.

Moderne und hochwertige Ausstattung

Die Ferienwohnungen sind modern und hochwertig ausgestattet. Dazu zählen erstklassige Schlafsysteme, die sich anatomisch anpassen oder die Wahl der Naturfelle, die sich ganz selbstverständlich im Raumkonzept der Chalets wiederfinden. Alle Ferienwohnungen verfügen über einen eigenen Garten, der Momente schafft für Genuss. Hier darf gegrillt, ausgeruht oder gemeinsam Zeit verbracht werden.

Bergpanorama – exklusiv vom Balkon aus.

Entschleunigung pur setzt sich in den Ferienwohnungen im Hüttenstil fort, denn auch Balkon oder Terrasse stehen für die Bewohner auf Zeit zur Verfügung. In aller Ruhe das Bergpanorama betrachten? Das geht – etwa von der Badewanne im Freien aus. Alle Ferienwohnungen verfügen zudem über eine komplett ausgestatte Küche, einer zum Grillen geeigneten Feuerschale, kostenlosem W-Lan, Fernseher und Parkplatz. Wieviel Platz die Seele zum Entspannen braucht, kann jeder Gast selbst für sich festlegen: Zur Wahl stehen Chalets in der Größe ab 47 bis etwa 100 Quadratmeter.

Urlaub buchen – und die Seele spüren

Die Energie der atemberaubenden Berglandschaft des Lechtals, verknüpft mit der warmen, gemütlichen Atmosphäre aus Tradition und Komfort: Willkommen in den „Lass Zeit am Lech“-Ferienwohnungen!

Hunde auf Anfrage. Familien sind ganz herzlich willkommen!

Jetzt buchen unter www.lass-zeit-am-lech.at