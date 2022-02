Leader-Programm: Jahresbericht der LAG Miesbach fällt durchweg positiv aus

Von: Fridolin Thanner

Gemeinsam arbeiteten die Teilnehmer der Strategiewerkstatt an neuen Zielen für die Lokale Aktionsgruppe Kreisentwicklung Miesbacher Land. © SMG

Miesbach/Landkreis – Das Leader-Programm hat den Landkreis Miesbach verändert. Mit dem EU-Förderprogramm soll es zudem bis 2027 weitergehen.

Der Jahreswechsel hat die zweite Hälfte der Verlängerung der Förderperiode im EU-Programm Leader eingeläutet. Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Kreisentwicklung Miesbacher Land zieht in ihrem Jahresbericht für 2021 eine positive Zwischenbilanz. So wurden 2021 weitere Fördermittel in Höhe von mehr als 630.000 Euro freigegeben.



Als sich der Landkreis 2015 um die Aufnahme ins Leader-Programm bewarb, standen insgesamt 1,5 Millionen Euro für Projekte im Landkreis Miesbach zur Verfügung. Geplant waren sie für den Zeitraum bis 2020. Für die Verlängerung stehen nun bayernweit Mittel zur Verfügung, die den Leader-Regionen jeweils bedarfsgerecht zugeteilt werden.

Über 800.000 Euro mehr als geplant

636.030,70 Euro in sechs neuen Projekten konnte die LAG Miesbach davon schon in den Landkreis Miesbach holen. Seit Beginn der Arbeit der LAG wurden insgesamt gut 2,3 Millionen Euro – und damit über 800.000 Euro mehr als ursprünglich vorgesehen – freigegeben. „Zurückzuführen ist diese Erfolgsgeschichte vor allem auf das große Engagement der vielen Mitglieder und Projektträger“, wie Leader-Manager Simon Kortus im Jahresbericht erklärt.

„Leader wird nicht mehr in erster Linie als Fördertopf gesehen“, sagt Michael Pelzer, Vorsitzender der LAG Kreisentwicklung Miesbacher Land. „Leader ist ein Teil der Kreisentwicklung geworden und immer mehr machen mit: mit Engagement, Mut und Freude am Tun. So gestalten wir unsere Zukunft“, dankt er allen, die dazu beitragen.



Kleinprojekte von Vereinen und Initiativen

Bei der digitalen Jahresversammlung im Dezember blickten die Teilnehmer der LAG auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Neben sechs neuen Großprojekten erhielten 22 Kleinprojekte von Vereinen und ehrenamtlichen Initiativen bis zu 2.500 Euro.

„Mit dem Projekt Unterstützung Bürgerengagement fördern wir das Engagement für die Region, das wir mit Leader unterstützen wollen, schon im Kleinen“, sagt LAG-Manager Kortus und ergänzt: „Wir wollen Mut machen, sich auch mit größeren Projekten für eine Förderung zu bewerben.“

„Unser Landkreis Miesbach 2030“

Auch an einer neuen Entwicklungsstrategie für den Landkreiswurde unter dem Arbeitstitel „Unser Landkreis Miesbach 2030“ das ganze Jahr gearbeitet. Begleitet von der Forschungsgruppe Agrar- und Regionalentwicklung Triesdorf fanden acht digitale, hybride und Vor-Ort-Veranstaltungen statt. Weitere sind geplant.

„Im Juli 2022 findet die Arbeit an der Entwicklungsstrategie mit der Übergabe und damit der Neubewerbung als Aktionsgruppe für die Förderperiode 2023 bis 2027 ihren Abschluss“, erklärt Kortus. Der Jahresbericht ist unter www.leader-mb.de zu finden. ft