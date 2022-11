Fischhausen: Segen im Sonnenschein

Leonhardi im Landkreis Miesbach: Fahrten in Hundham und Fischhausen

Teilen

Auch in Fischhausen fand heuer wieder die traditionelle Leonhardifahrt statt. © Fridolin Thanner

Landkreis Miesbach – St. Leonhard zur Ehr begaben sich am Wochenende Ross und Reiter auf Leonhardifahrt. Die feierlichen Züge fanden in Hundham, Fischhausen und Kreuth statt.

Hundham: Freude trotz Nässe und Kälte

Das Wetter war nicht gut, die Freude aber sichtlich groß. Viele lächelnde Gesichter waren bei der Hundhamer Leonhardi-Wallfahrt zu sehen, die nach zwei Jahren Pause am Samstag (5. November) wieder stattfand. Der feierliche Zug führte mit Glockengeläut, Goaßlschnalzen und Musik durch den Ort zur kleinen Kapelle.

„Schön, dass Lehards wieder stattfinden konnte. Alles war wunderbar“, sagt Thomas Gartmaier Vorstand des Hundhamer Leonhardi-Komitees. © Martina Fischer

Die wurde 1604 erstmals urkundlich erwähnt. Die Umritte zu Ehren des Heiligen Leonhard zelebriert man in Hundham seit 1886. Rosserer und Besucher aus Fischbachau und benachbarten Gemeinden finden sich gerne ein. Die kommen aus dem Miesbacher genauso wie aus dem Rosenheimer Landkreis, teils sogar bis aus Kiefersfelden, Vagen und Warngau, wie Thomas Gartmaier, Vorstand des Leonhardi-Komitees erklärt. Heuer fanden sich weit über 200 Pferde ein. Reiter kamen mit ihren Tieren, ebenso 53 Gespanne. Natürlich waren alle für den hohen Festtag im besten Gewand erschienen, wobei die wunderbare Tracht der Schalkfrauen wie immer besonders herausstach. Die Pferde wurden selbstverständlich auch schön herausgeputzt, mit oft aufwändig geflochtenen Mähnen, mit Blumenverzierung und perfekt gestriegelt. Einige Wagen fielen besonders auf, etwa einer mit einem brennenden Hof und dem rettenden Sankt Florian sowie ein Modell der Kapelle von Birkenstein, das laut Besitzer vor genau 40 Jahren gefertigt wurde.



Mensch und Tier erhielten von Pfarrer Josef Spitzhirn an der Leonhardi-Kapelle den Segen. Er nahm in seiner Predigt Bezug auf das Gleichnis vom Himmelreich, das wie ein Schatz in einem Acker verborgen ist. Überglücklich ist dessen Finder und gibt alles, um es zu besitzen. „Die Freude über einen Schatz kann einen verändern. Plötzlich ist die Welt anders, man selbst ist anders“, meinte der Geistliche. Etwas wirklich Wertvolles im Leben gebe Kraft, mache frei. Der Heilige Leonhard wiederum, Patron des Viehs und der Gefangenen, habe erkannt, dass Gott alle Menschen zur Freiheit berufen habe, sagte Spitzhirn.



Würdig musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von der Elbacher Blasmusik. Wie es bei der Hundhamer Leonhardi-Wallfahrt Tradition ist, verlas Bürgermeister Stefan Deingruber die Lesung. Der dritte Bürgermeister, Willi Rothemund, sprach die Fürbitten.



Über eine schöne Hundhamer Leonhardi-Wallfahrt freute sich Gartmaier: „Schön, dass Lehards wieder stattfinden konnte. Alles war wunderbar.“ maf

Wagen und Rösser waren liebevoll geschmückt. © Fridolin Thanner

Fischhausen: Segen im Sonnenschein

Kardinal Reinhard Marx verteilte am Sonntag (6. November) vor der St. Leonhard Wallfahrtskirche am Ostufer des Schliersees den Segen an Reiter und Rösser.

„Nach der vielen Arbeit Schwere, an Leonhardi die Rösser ehre.“ So lautet eine alte Bauernregel, an die sich viele Schlierseer am Sonntag (6. November) gehalten haben. Nach zweijähriger Pause schenkte der heilige Leonhard an seinem Ehrentag den vielen Rosserern und ihren Tieren besonders schönes Herbstwetter. 172 Pferde, davon zahlreiche Vorreiter, vier Zweiergespanne und 34 Vierergespanne, unterteilt in sechs Züge, nahmen an der traditionellen Leonhardi-Wallfahrt in Schliersee teil. Der Festzug startete am Schlierseer Bahnhof und folgte dem Ostufer entlang zur Wallfahrtskirche St. Leonhard in Fischhausen. Kardinal Marx und der Schlierseer Pfarrer Hans Sinseder, die mit der ersten Kutsche zur Kirche fuhren, erwarteten die nachkommenden Fuhrwerke, um mit ihnen gemeinsam den Festgottesdienst zu zelebrieren und Rössern und Teilnehmern ihren Segen zu erteilen.

Was beeindruckend aussieht, braucht viel Vorbereitungszeit: Vor der Fahrt brauchen die Damen über eine Stunde, um die traditionellen Trachten anzuziehen. © Fridolin Thanner

Nicht nur aus dem Oberland, sondern auch aus Thiersee, kamen Pferde und ihre Besitzer, um diesen Feiertag gemeinsam zu begehen. Die historischen Kasten- und Truhenwagen waren mit Almrausch geschmückt, den die Vereine üblicherweise davor zusammen sammeln und binden. Viele Zuschauer werden sich gefragt haben, ob wohl die Schalkfrauen und Miederdirndl, oder die Rösser in ihrem Festtagsgeschirr, länger beim Anziehen am Morgen gebraucht haben. Aufwändige Flechtfrisuren, oft noch verziert mit Buchs und Almrausch, schmückten die Mähnen der Pferde. Traditionell tragen die Tiere neben dem Festtagsgeschirr, oft mit Glocken und Schellen behängt, ein Schweißtuch und ein Dachsfell. Das Fett des Dachses wird zum Einreiben des Leders und der Hufe benutzt, damit alles festlich glänzt.



Reiter aus Thiersee. © Fridolin Thanner

Vier Musikkapellen, Goaßlschnalzer und Gebirgsschützenkompanien boten den zahlreichen Zuschauern genügend Abwechslung. Zwischen den Personenwagen waren Nachbauten von Wallfahrtskirchen, etwa Birkenstein in Fischbachau oder St. Leonhard in Schliersee, zu bestaunen. Ein Hubertushirsch zierte ebenfalls den Festzug, war der Feiertag der Jäger und Förster, für den der heilige Hubertus Namenspatron ist, doch erst am 3. November gewesen.



Um bei dem kalten Wind, der immer wieder über die Wiese um die Leonhardi-Kirche blies, nicht zu arg zu frieren, stärkten sich die Teilnehmer gelegentlich mit einem selbstgemachten Stamperl Schnaps und warmen Wienern. Nach der Messe drehten Reiter und Wagen ihre traditionelle Runde um die Wallfahrtskirche, bevor sie wieder zurück nach Schliersee aufbrachen. Seit dem 17. Jahrhundert feiern die Schlierseer die Leonhardi-Fahrt immer am ersten Sonntag nach Allerheiligen. sw