Nach dem Umzug: Jeweils 1000 Euro für Freiwillige Feuerwehr und Spielplatz-Projekt

Von: Sabrina Winklmaier

Für den guten Zweck: Jörg Gabes (l.), Susan Abenthum und Julian Eichinger (r.) von der Lohi überreichten zwei Schecks mit jeweils 1000 Euro an für den Miesbacher Inklusionsspielplatz und die Freiwillige Feuerwehr Miesbach. © Sabrina Winklmaier

Miesbach – Die Lohnsteuerhilfe Bayern mit ihrer Zweigstelle in Miesbach ist vor Kurzem in neue Büroräume in die Wallenburger Straße gezogen. Anstatt eines großen Festes spendeten die Mitarbeiter jeweils 1000 Euro an örtliche Vereine.

Seit 1975 ist die Lohnsteuerhilfe Bayern (Lohi) in Miesbach ansässig. Vor Kurzem ist das Unternehmen in neue Räumlichkeiten in der Wallenburger Straße umgezogen. Das Büro in der Bayrisch­zeller Straße ist der Zweigstelle in den vergangenen Jahren zu klein geworden.

„Wir wollen unseren Kunden die bestmöglich Beratung bieten“, erklärt Beratungsstellenleiter Julian Eichinger (r.). Auf eine große Feier verzichtete die Lohi, stattdessen spendete sie das Geld an zwei örtliche Vereine. Über jeweils 1000 Euro dürfen sie die Freiwillige Feuerwehr Miesbach und der Förderverein Miesbach für das Projekt Inklusionsspielplatz freuen. „Die Freiwillige Feuerwehr leistet einen unersetzlichen Dienst in unserer Gesellschaft, das wollen wir unterstützen“, lobt Lohi-Vorstandsmitglied Jörg Gabes (l.) bei der Scheckübergabe.

Auch seine Vorstandskollegin Susan Abenthum (Mitte) freut sich, dass es mit dem Inklusionsspielplatz weiter voran geht. „Wir freuen uns, dass die Wahrnehmung für Inklusion immer wichtiger wird und dass wir den Kindern bald einen tollen Spielplatz bieten können“, freut sich Siegfried Faltlhauser vom Förderverein Miesbach.