Ludwig Harmtan (Grüne) zu Gast bei der REO in Miesbach

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Trafen sich zum Austausch bei der Regionalentwicklung Oberland: (v.l.) Revierförster Gerhard Waas, Landrat Olaf von Löwis, Franktionsvorsitzender Ludwig Hartmann, Tourismusvorstand Harald Gmeiner und Grünen-Bezirkrätin Elisabeth Janner. © Sabrina Winklmaier

Landkreis/Miesbach – Stilecht reiste Ludwig Hartmann, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bayerischen Landtag, vor Kurzem mit dem Zug nach Miesbach. Bei der Regionalentwicklung Oberland (REO) verschaffte er sich einen Eindruck, wie der Landkreis den Spagat zwischen Tourismus und Nachhaltigkeit schafft.

„Wir sprechen hier von Leitökonomie, der Tourismus prägt den Landkreis Miesbach“, eröffnete Landrat Olaf von Löwis die Runde in den Räumen der Regionalentwicklung Oberland. Mit dabei bei dem Treffen mit Ludwig Hartman waren unter anderem auch Bezirksrätin Elisabeth Janner (Grüne), Revierförster Gerhard Waas und Harald Gmeiner, Thorsten Schär, Patricia Karling und Florian Brunner von der REO.

„Der Landkreis ist von Nord bis Süd so unterschiedlich, dass finde ich sehr interessant. Man kann Holzkirchen überhaupt nicht mit den Talgemeinden vergleichen“, meinte Hartmann nach dem Vortrag über die Aufgabengebiete der REO. „Der Norden profitiert vom Süden und genauso umgekehrt. Trotzdem ist es für uns immer wieder eine Herausforderung, die Interessen und Anliegen aller Kommunen zu vereinbaren“, erklärte Tourismusvorstand Gmeiner.

Besonderes Interesse zeigte der Fraktionsvorsitzende beim Thema Mobilität. Vor allem in den touristisch geprägten Regionen des Landkreises sei es laut Hartmann besonders wichtig, öffentliche Verkehrsmittel zu fördern. Ein erster Ansatz zum Thema Mobilität ist das von der REO ins Leben gerufene Projekt „Mitfahren im Oberland“ (MiO). Mit einer App können Arbeitgeber zusammengebracht und so der Individualverkehr reduziert werden (wir berichteten).Hartmann appellierte, auch die Bahn mit einzubeziehen, um den Tagestourismus etwas zu lenken – immerhin beherbergt der Landkreis Miesbach 8,3 Millionen Tagesgäste im Jahr. Hartmann könne sich beispielsweise extra Waggons für Fahrräder und Kinderwägen an den Wochenendzügen vorstellen. „Wir fragen bei der Bahn immer wieder nach, aber die Antwort ist jedes Mal ein Nein“, erwiderte Gmeiner.

Das Thema Verkehr beschäftigt die REO immer wieder, so der Tourismusvorstand. Mit verschiedenen Projekten ist die REO bereits dabei, Touristenströme so gut es geht zu lenken. Es brauche aber noch mehr Angebote verschiedenster öffentlicher Verkehrsmittel. Bei einer Umfrage, die vor ein paar Jahren bei Schlierseer Tagestouristen durchgeführt wurde, stieß man auf ein eher ernüchterndes Ergebnis: Gäste stehen lieber mit ihren Autos im Stau, als auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Gmeiner hofft jedoch darauf, dass sich dieses Thema mit Beitritt zum MVV am 10. Dezember etwas entspannt.



Die Regionalentwicklung Oberland bündelt alle Ideen und bewerkstelligt als Bindeglied wichtige Aufgaben, fasste Gerhard Waas abschließend zusammen: „Deshalb muss sie auch unbedingt weiterhin gefördert werden“.