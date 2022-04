Hier werden im Landkreis Miesbach Maibäume aufgestellt

Von: Katja Schlenker

Der Miesbacher Maibaum ist bereit zum Aufstellen. © Kleber

Landkreis – Am Sonntag, 1. Mai, findet in zahlreichen Orten im Landkreis Miesbach das traditionelle Maibaumaufstellen nach zwei Jahren Corona-Pause statt.

Nach zwei Jahren Corona-Pause werden heuer wieder einige Maibäume im Landkreis aufgestellt. Hier Beispiele, wo die Tradition am Sonntag gelebt wird.



In Miesbach ist alles für einen neuen Maibaum vorbereitet, nachdem der alte von einem Pilz befallen war und vorzeitig abgebaut werden musste. Am Sonntag, ab 10 Uhr, geht es auf dem Marktplatz rund. Auch die Kindergruppe der Trachtler tritt auf.



Vor fast 100 Jahren wurde erstmals am Xaver-Terofal-Platz vor dem Bauerntheater in Schliersee ein Maibaum aufgestellt. Um 11 Uhr wird der Maibaum traditionell mit einem Pferdegespann von Fischhausen nach Schliersee gebracht. Für 13 Uhr ist geplant, den Maibaum aufzustellen – aus Sicherheitsgründen mithilfe eines Krans. Die Bundesstraße B307 wird in dieser Zeit halbseitig gesperrt sein. Die Freiwillige Feuerwehr Schliersee kümmert sich darum. Nach dem Aufstellen erfolgen die traditionellen Maitänze mit dem Schlierseer Trachtenverein, der historischen Trachtengruppe Schliersee und der Schlierseer Blasmusik.

Auch Bad Wiessee bekommt einen neuen Maibaum. „Als Ort des Geschehens wird nicht mehr wie in den vergangenen Jahren die Wiese unterhalb der Kirche Maria Himmelfahrt dienen, sondern der Zentralparkplatz an der Münchner Straße“, teilt die Gemeinde mit. Um alles reibungslos vorbereiten und durchführen zu können, wird die Parkfläche von Samstag, 30. April, 7 Uhr, bis Sonntag, 1. Mai, 20 Uhr, gesperrt. Anwohner und Inhaber von Parkausweisen werden gebeten, auf andere Parkplätze auszuweichen. Neben dem Zentralparkplatz wird die Einmündung der Adrian-Stoop-Straße ab B318 bis Höhe Lindenplatz an Samstag und Sonntag für den Verkehr gesperrt. Dieser wird umgeleitet über die Setzberg- und Hirschbergstraße.

Organisiert wird das Maibaumaufstellen vom Trachtenverein Bad Wiessee. „Damit alles gut klappt, braucht es aber viele helfende Hände“, teilt die Verwaltung mit. „Deshalb bittet der Trachtenverein um tatkräftige Unterstützung.“ Am Samstag geht es am Bauhof los, wenn der Maibaum gehobelt und geputzt wird, um gegen Mittag zum Zentralparkplatz transportiert zu werden. Am Sonntag wird er dann aufgestellt. Wer mitmachen möchte, ist willkommen.

Ebenso wird in Rottach-Egern 2022 ein neuer Maibaum aufgestellt. „Corona hat viele gebeutelt und wir sind froh, wenn wir uns nun auch wieder dem Brauchtum widmen können“, sagte Bürgermeister Christian Köck jüngst im Gemeinderat. Zudem lädt der Frauenbund Rottach-Egern-Kreuth zu einer Maiandacht am Montag, 2. Mai, um 18.30 Uhr, in Kreuth-Enterfels an der Dr.-Wilhelm-May-Straße 19. Anschließend gibt es eine gemütliche Einkehr, teilt Schriftführerin Christiane Kaiser mit. ksl