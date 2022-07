Auf Kinotour: Marcus H. Rosenmüller präsentiert „Willkommen in Siegheilkirchen“

Von: Fridolin Thanner

Marcus H. Rosenmüller (2.v.l.) präsentierte seinen neuen Film in Hausham. Begleitet haben ihn Susanne Margraf (Pandora-Filmverleih) und Co-Produzent Ernst Geyer (Filmbüro Münchner Freiheit). Über den Besuch freuten sich (v.r.) Sabine und Katha Sonius vom Oberland-Kinocenter. © Thanner

Hausham – Nach der Premiere in München ist Marcus H. Rosenmüller mit seinem neuen Film „Willkommen in Siegheilkirchen“ in seine Heimatgemeinde Hausham gekommen.

Hausham, Bad Tölz, Penzberg – Marcus H. Rosenmüller hatte am Mittwochabend (6. Juli) ein straffes Programm. Der Regisseur startete seine Kinotour zu „Willkommen in Siegheilkirchen“ in seiner Heimatgemeinde, um danach zwei weitere Stationen in der Region aufzusuchen. Am Tag nach der Premiere in München startete der Film auch in Hausham und „Rosi“ beantwortete dem Publikum Fragen zu seinem ersten Animationsfilm.

Es ist zugleich der erste abendfüllende österreichische Animationsfilm, erklärte Rosenmüller. Mit bissigem Humor und politischer Brisanz erzählt der Film vom Mut, enge Wertesysteme zu hinterfragen und seine Träume zu leben. Die Produktion erweckt die Figuren von Manfred Deix zum Leben. Die Geschichte ist zugleich inspiriert von der Biografie des 2016 verstorbenen österreichischen Karikaturisten und Cartoonisten sowie seinem Blick auf die Welt.

In Siegheilkirchen, einem Ort im erzkatholisch geprägten Hinterland der Alpenrepublik, hadert in den 1960er Jahren der von allen nur „Rotzbub“ genannte Sohn braver Wirtsleute mit der spießigen Enge seiner Heimat. Doch sein Zeichentalent, das sich unaufhaltsam Bahn bricht, verschafft nicht nur seinem eigenen Unmut ein Ventil. Er unterhält damit auch noch seine Mitschüler, gibt die Obrigkeiten einer Orgie schamlosen Gelächters preis und rettet endlich seine Angebetete, die wunderschöne Mariolina, vor den bösartigen Nachstellungen einiger Ewiggestriger.

Mit bissigem Humor, auch mal derb und anarchisch, greift der Film hoch aktuelle politische und soziale Themen auf. So ist das Werk auch alles andere als ein Kinderfilm. Freigegeben ist er ab zwölf Jahren.

„Es ist ein böser, provozierender Film“, sagte Susanne Margraf von der Verleihfirma Pandora, die Rosenmüller am Mittwoch begleitete. Ebenso begeistert zeigten sich die Zuschauer in Hausham. Nicht nur da kommt der Film gut an. So räumten die Macher einen Tag zuvor in Österreich, wo der Film schon länger läuft, den Preis als publikumsstärkster Kinofilm ab. ft