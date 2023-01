Marcus H. Rosenmüller und Gerd Baumann mit Band Parade zu Gast im Waitzinger Keller

Von: Sabrina Winklmaier

Marcus H. Rosenmüller (l.) und Gerd Baumann präsentieren am Samstag in Miesbach Gedichte und Musik. © Theobald

Miesbach – Marcus H. Rosenmülller beuscht immer wieder gern die Heimat. Und vor allem tritt der Regisseur aus Hausham auch gern in der Region auf – oft mit seinem Stamm-Filmkomponisten Gerd Baumann. Wenn die beiden am Samstag, 14. Januar, um 20 Uhr in Miesbach die Bühne des Waitzinger Kellers betreten, haben sie sogar eine Band dabei: Parade.

Das Quartett, in dem Baumann selbst zur Gitarre greift, wird die lyrischen Ausschweife des Komponisten und des Regisseurs begleiten. Baumann und Rosenmüller entdeckten bei ihrer ersten Zusammenarbeit die gemeinsame Leidenschaft für Gedichte im Stil von Ringelnatz, Gernhardt und Morgenstern. In ihren Gedichten hinterfragen „Rosi“ und Baumann die Gesetze des Lebens, des Seins und der Gesellschaft.

Die Besucher dürfen sich laut Ankündigung auf einen „unvergesslichen Lyrikabend mit Tränen und Lachen, Staunen und Grübeln“ freuen. Karten (29, 26 und 23 Euro) sind im Waitzinger Keller (Telefon 08025/70000, E-Mail ticket@waitzinger-keller.de) und über www.muenchen-ticket.de erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr.