Schlickenrieder ist „sympathischter und emotionalster Bundestrainer“

Marktgemeinde Schliersee ehrt ihre erfolgreichen Wintersportler

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Zur Ehrung der erfolgreichen Winterrsportler waren auch Ilse Aigner und Markus Söder (Mitte) ins Schlierseer Heimatmuseum gekommen. © Judiwth Weber

Schliersee – Die Marktgemeinde Schliersee hatte zusammen mit dem Skiclub zu einem Empfang der erfolgreichen Schliersee Wintersportler geladen. Auch Ministerpräsident Markus Söder und Landtagspräsidentin Ilse Aigner gratulierten den Sportlern.

„Ihr seid Botschafter des Sports und unserer Heimat“, bedankte sich Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer bei den Sportlern, die zum Empfang ins Heimatmuseum gekommen waren. Ilse Aigner betonte, dass allen, die hier leben dürfen, der Wintersport praktisch in die Wiege gelegt werde. „Aber durch Vereine und deren Jugendarbeit werden die verschiedenen Disziplinen zur Perfektion gebracht“, erinnerte sie daran, wie wichtig die ehrenamtliche Arbeit ist. „Wir geben mit euch an“, schmunzelte Ministerpräsident Söder in seinem Grußwort. Er ist stolz auf die vielen bayerischen Talente im Wintersport. Im Mittelpunkt standen an diesem Abend die Sportler, die einzeln geehrt wurden.



Darunter waren Biathletin Vanessa Hinz, die in diesem Winter ihre Karriere beendete und Peter Schlickenrieder, der als Langlauf-Bundestrainer äußerst erfolgreich ist. Moderator Florian Reinthaler startete bei der Wintersportlerehrung mit den Nachwuchstalenten der Schlierseer Rennrodler. Sie haben in diesem Jahr herausragende Erfolge gefeiert. Marco Leger (16) ist einer der besten deutschen Nachwuchsrodler im Juniorenweltcup. Er wurde heuer unter anderem Deutscher Meister in der Juniorenklasse, Weltcupsieger in Lillehammer und Bludenz, Gesamtweltcupsieger im Rennrodel-Einzel und Vize-Juniorenweltmeister. Im Doppelsitzer startet Annika Krause zusammen mit Magdalena Matschina aus Bad Feilnbach. Auch sie gewannen in Lillehammer den Gesamtweltcup.

Blumen für Vanessa Hinz: Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer ehrte auch die Ex-Weltcup-Biathletin. © Judith Weber

Ludwig Freiherr von Hurter begann vor sechs Jahren mit dem Snowboardcross. Unterstützt von Martina und Cheyenne Loch, konnte er zahlreiche Erfolge erzielen. Im März sicherte er sich den Bayerischen und den Deutscher Jugendmeistertitel.



Max Poller vom Skiclub Schliersee war in dieser Saison in allen vier Disziplinen im Bereich Ski Alpin am Start und bestritt viele FIS-Rennen. Marisa Messmer erreichte im Super-G einen hervorragenden achten Platz, beim FIS-Rennen in Oberjoch einen vierten Platz und in Saalbach Hinterglemm einen fünften Platz. Christina Leitner (17) lieferte bereits zu Beginn der Saison Top-Ergebnisse ab. Es gab mehrere Stockerl-Plätze bei FIS-Rennen und zur Belohnung durfte sie für Team Deutschland in drei Disziplinen beim European Youth Olympic Festival in Italien starten. Christina Leitner hat sich Ende der Saison verletzt, aber durch ihren hervorragenden Start in die Saison, erreichte sie beim DSV-Jugend-Cup in der Gesamtwertung den dritten Platz. Schliersees Skiclubvorsitzende Martina Pomper hat heuer den „Skimo Alpencup individual race“ in ihrer Altersklasse gewonnen und darf sich nun Deutsche Meisterin nennen.



Auch Snowboarderin Cheyenne Loch ist nach einer verletzungsbedingten Pause zurück und konnte im Parallelsnowboard-Weltcup gleich wieder überzeugen. Sie feierte mehrere vordere Plätze und für konstante Leistungen wurde sie zum Abschluss der Saison mit Platz drei beim Weltcup in Bischofswiesen belohnt.

Schlickenrieder ist „sympathischter und emotionalster Bundestrainer“

Peter Schlickenrieder blickt selbst auf eine erfolgreiche Karriere im Skilanglauf zurück und hat 2018 das Amt als Langlauf-Bundestrainer übernommen. „Er feilte auf seine eigene Art seine Athleten – mit Ausdauer, Fleiß und beherztem Engagement“, sagte Moderator Reinthaler. Nach einer Silber- und einer Goldmedaille bei der Olympiade 2022, gelang ihm mit seinem Deutschen Damen-Team der nächste Langlauf-Coup. Mit Rang zwei in einem grandiosen Rennen bescherte die Frauen-Staffel dem Team mit der Silbermedaille das erste WM-Edelmetall seit zwölf Jahren. Reinthaler gab Schlickenrieder die Auszeichnung als „sympathischster und emotionalster Bundestrainer“.



Vanessa Hinz hat überraschend Anfang Februar ihren Rücktritt vom aktiven Leistungssport erklärt. Sie war 16 Jahre Leistungssportlerin und mehr als zehn Jahre Mitglied im DSV-Biathlonkader. Sie hatte eine erfolgreiche und bewegte Karriere. Sie gewann sieben WM-Medaillen. Bei den olympischen Spielen 2022 in Peking gewann sie Bronze mit der Damenstaffel. Einen Einzel-Weltcupsieg feierte sie 2018, und in der Saison 2016/2017 wurde sie zweite in der Gesamtwertung im Einzel und 2018 Dritte in der Massenstart-Gesamtwertung.



„Ihr seid Vorbilder für ganz viele junge Leute und Repräsentanten nicht nur für die Marktgemeinde Schliersee, sondern wenn ihr beispielsweise bei der Olympiade seid und man hört den bayerischen Slang, dann seid ihr Repräsentanten des Freistaats Bayern“, bedankte sich Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer erneut bei allen Athleten. jw