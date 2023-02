Maschinenring in Irschenberg: Austausch zwischen Landwirten aus Bayern und dem Senegal

Von: Sabrina Winklmaier

Teilen

Freuten sich über den regen Austausch (v.l.): Sophia Rommel, Georg Bayr (Maschinenringe Deutschland), Geschäftsführer Maschinenring Senegal Faustin Thiaw, Lena Maria Russ, Staatssekretär Moussa Sow, Erwin Ballis, Mamady Sangare und Martin Weber (Vorstand Maschinenring Aibling-Miesbach-München) auf dessen Milchbetrieb in Feldkirchen. © GB

Irschenberg – Im Senegal haben sich 72 Maschinenringe gegründet. Ausgegangen ist diese Bewegung von einem Besuch beim Maschinenring Aibling-Miesbach-München.

Die Maschinenringe (MR) sind ein Zusammenschluss von landwirtschaftlichen Betrieben, um land- und forstwirtschaftliche Geräte und Maschinen gemeinschaftlich zu nutzen, aber auch um Arbeitskräfte zu vermitteln. Auch im Senegal gibt es mittlerweile 72 Zusammenschlüsse zu Maschinenringen.



Im Dezember vergangenen Jahres machte sich Moussa Sow, Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium Senegal, selbst ein Bild von der Arbeit der Maschinenringe in der bayerischen Landwirtschaft. Zusammen mit einer Delegation besuchte er die Geschäftsstelle des MR in Irschenberg und den Milchviehbetrieb von MR-Vorstand Martin Weber in Feldkirchen.



Von besonderem Interesse für den Staatssekretär war das Simmentaler Fleckvieh. Diese Rasse zeichnet sich durch seine Robustheit aus, da es relativ hitzeresistent ist und so ideal für das afrikanische Land geeignet wäre.



Zwar wären die klimatischen Bedingungen im Senegal für die Landwirtschaft mehr als günstig, aber es fehlt den meisten Bauern an Geld und dem nötigen Wissen für Anbaumethoden und Tierhaltung, Vorgehensweisen für die Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte sind kaum bekannt.



Bereits seit April 2018 fördert die Bayerische Staatsregierung die Entwicklung der senegalesischen Landwirtschaft und ihrer vor- und nachgelagerten Bereiche. Zu anfangs wurden Geschäftsstellen eingerichtet, Geschäftsführer eingestellt und diverse landwirtschaftliche Gerätschaften wie Dreschmaschinen und Mühlen finanziert.



Seit Ende 2019 wird das Projekt auch vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit unterstützt. Die Maschinenringe helfen zudem, die örtlichen Strukturen zu fördern und die Landflucht der jungen Bevölkerung zu verhindern.