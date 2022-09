Schulamtsleiter: „Keine Klasse steht gänzlich ohne Lehrer da.“

Mehr Erstklässler im Landkreis Miesbach – Personalmangel bleibt

Schulamtsdirektor Jürgen Heiß und seine Stellvertreterin Andrea Pelters-Mönkemeier blicken mit vorsichtiger Zuversicht dem neuen Schuljahr entgegen. © Benda

Miesbach – Der Personalmangel in den Grund- und Mittelschulen beschäftigt das Staatliche Schulamt Miesbach auch weiter.

„Für den Moment ist alles solide geplant“, sind sich Schulamtsdirektor Jürgen Heiß und seine Stellvertreterin Andrea Pelters-Mönkemeier einig. Aber die große Herausforderung des Personalmangels in den Grund- und Mittelschulen beschäftigt das Staatliche Schulamt Miesbach in diesem Jahr noch mehr als bisher.

Für insgesamt 4586 Grund- und Mittelschüler im Landkreis Miesbach hat am Dienstag (13. September) das neue Schuljahr begonnen. 883 davon sind ABC-Schützen, das sind 42 Erstklässler mehr als noch im vergangenen Jahr. „Die Welle der Rückstellungen aus den Kindergärten schwappt in diesem Jahr in die Schulen über“, erklärt Jürgen Heiß. Im Vergleich zum letztjährigen Schulstart ist es in den Mittelschulen nur ein Kind mehr, also 1157 Schüler, die in insgesamt 58 Klassen der acht Mittelschulen mit je rund 20 Schülern aufgeteilt werden.

Vier weitere Grundschulklassen

Ganz im Gegensatz zu den Grundschulklassen: Insgesamt 216 Kinder und damit vier Klassen mit je rund 22 Schülern mehr, verteilen sich auf die 19 Grundschulen im Landkreis. „Da müssen wir sparsam planen“, sagt der Schulamtsdirektor. Doch die jeweiligen Schülerzahlen pro Klasse wollte man nicht weiter aufstocken, auch wenn die personelle Situation eine große Herausforderung ist.

Lehrermangel bleibt Problem

Der Lehrermangel, gerade im Grund- und Mittelschulbereich, ist ein bayernweites Problem. Auch im Landkreis Miesbach haben Heiß und Pelters-Mönkemeier ein paar angespannte Wochen der Planung hinter sich. Insgesamt zwölf Lehrkräfte haben sich, meist aus privaten Gründen, in andere Regierungsbezirke versetzen lassen. Dem gegenüber stehen lediglich elf neue voll ausgebildete Lehrer, die nun im Landkreis tätig sind. „Und das auch nicht immer mit der vollen Stundenzahl“, erklärt Pelters-Mönkemeier.

Denn viele der Grundschullehrer seien immer noch vermehrt weiblich und würden aufgrund der eigenen familiären Situation lediglich in Teilzeit arbeiten können. Hinzu kommt, dass aufgrund des immer noch geltenden Corona-Betretungsverbots für Schwangere auch in diesem Jahr wieder fünf Lehrerinnen und damit etwa 140 Schul-Vollzeitstunden in der Planung fehlen. Auch wenn elf neue Lehramtsanwärter dem Landkreis zugeteilt sind, ist bis Schulstart nie klar, ob auch tatsächlich alle ihren Dienst antreten.



Schulamtsleiter: „Keine Klasse steht gänzlich ohne Lehrer da.“

Aber der Schulamtsleiter und seine Stellvertreterin möchten vor allem die Eltern beruhigen: „Keine Klasse steht gänzlich ohne Lehrer da.“ Auch wenn weitere Lehrerausfälle in Folge von Schwangerschaften und Corona-Erkrankungen im Laufe des Schuljahres hinzu kommen würden.

Denn wie auch im vergangenen Jahr hat das Schulamt sich um die Aufstockung der sogenannten „Mobilen Reserve“ gekümmert. Diese besteht aus externen Kräften, wie etwa Lehramtsstudenten und sogenannten „Substitutionskräften“. Insgesamt stehen aus der Mobilen Reserve derzeit 150 Extrastunden zur Verfügung, im Oktober folgen weitere. Hinzu kommt, dass das Projekt „gemeinsam.Brücken.bauen“, welches die Lernlücken in Folge der Coronakrise bei den Schülern schließen soll, auch in diesem Schuljahr fortgesetzt wird und dafür ein extra Budget der Regierung von Oberbayern für Lehrkräfte zur Verfügung gestellt wurde. Das Schulamt ist aber weiterhin auf der Suche nach möglichen externen Kräften. „Die Nachfrage ist groß, aber wir können nicht jeden nehmen und die Anstellungsverträge laufen nie länger als ein Jahr“, betont Pelters-Mönkemeier. Der Aufruf richte sich vor allem an Lehramtsstudenten, auch niedriger Semester. Interessierte können sich direkt an das Staatlichen Schulamt Miesbach wenden.



Streichungen bei Musik und Sport

Leider war aufgrund der Personalprobleme auch ein Eingriff in den Unterricht unumgänglich. So wurden landkreisweit die zweite Musikstunde in den Grundschulen sowie teilweise differenzierende Sportstunden in den Mittelschulklassen sieben bis zehn gestrichen. „Das waren noch moderate Eingriffe“, erklärt Heiß. Doch könnte es aufgrund weiterer Lehrerausfälle in vereinzelten Fällen zu punktuellen weiteren Maßnahmen in einzelnen Schulen kommen, sagt der Schulamtsdirektor.

Als große „Black Box“ stehe zudem noch die Unterbringung möglicherweise neu hinzukommender ukrainischer Schüler im Raum. Denn diese sind drei Monate nach ihrer Meldung in ihrer derzeitigen Aufenthaltsgemeinde laut Gesetz schulpflichtig. „Auch die Online-Angebote aus ihrem Heimatland können das nicht ersetzen“, erklärt er. Die sogenannten „Willkommensklassen“ gibt es in diesem Jahr nicht mehr, alle ukrainischen Grundschüler würden in die Regelklassen integriert und die Mittelschüler in drei „Brückenklassen“ – in den Gymnasien Holzkirchen und Tegernsee sowie in der Mittelschule Rottach-Egern – untergebracht. Zudem stehen zwei Deutschklassen zur Verfügung: wie bisher an der Mittelschule Hausham und neu hinzu gekommen auch an der Mittelschule Holzkirchen.



Vorbereitungsklassen und P-Klassen etabliert

Positive Nachrichten gab es aber auch zu vermelden: So haben sich etwa die Vorbereitungsklassen an der Mittelschule Holzkirchen und die sogenannte P-Klasse mit rund 15 Schülern der achten und neunten Klasse an der Mittelschule Miesbach weiter etabliert. Auch die Kooperationsklassen mit der Förderschule Hausham erfreuen sich großer Beliebtheit und insgesamt 134 Wochenstunden für zusätzliche Deutschförderung und Vorkurse – welche den Übertritt vom Kindergarten in die erste Klasse erleichtern sollen – stehen dem Landkreis grundlegend zur Verfügung.



Corona-Lage entspannt

Auch in Sachen Corona sei die Lage entspannt: Weiterhin bestehe keine Masken- oder Testpflicht für die Schüler und Lehrkräfte. Aber jedem Schüler und Lehrer stehen in den ersten zwei Schulwochen sechs kostenlose Selbsttests zur Verfügung, die im Sekretariat von den Eltern abgeholt und zuhause durchgeführt werden können.



Personelle Veränderungen in Leitungspositionen gab es wie folgt: neue Beratungsrektorin für Schulpsychologie am Staatlichen Schulamt ist zukünftig Sylvia Fratton-Meusel. Neuer Schulleiter der Grund- und Mittelschule Schliersee ist Stefan Troppmann. Seine Konrektorenstelle in Hausham hat nun Ulrike Geis inne. Schulleitungsvertreter an der Grundschule Bad Wiessee ist neuerdings Martin Völkl.



Kommissarisch übernimmt Kerstin Klose die Schulleitung in der Grundschule Weyarn. „Das Ausscheiden der bisherigen Rektorin Anke Molthan war recht kurzfristig und die Stelle muss erst neu ausgeschrieben werden“, erklärt Heiß. „Wir freuen uns, wenn das Schuljahr gut startet“, sagen der Schulamtsdirektor und seine Stellvertreterin einhellig. sb