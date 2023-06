Irschenberg: Michael Fellner ist neuer Geschäftsleiter

Von: Sabrina Winklmaier

Neuer Geschäftsleiter in Irschenberg: seit 1. Juni ist Michael Fellner (l.) das Bindeglied zwischen Verwaltung und 1. Bürgermeister Klaus Meixner (r.), wie er es selbst sagt. © GB

Irschenberg – Die Gemeinde Irschenberg hat seit dem 1. Juni einen neuen Geschäftsleiter: Michael Fellner. Er ist der Nachfolger von Irmgard Dinges.

Seit dem 1. Juni ist Michael Fellner neuer Geschäftsleiter der Gemeinde Irschenberg. „Es macht mir Spass, die Geschicke der Gemeinde im Sinne des Bürgermeisters und des Gemeinderats umzusetzen. Mir ist es wichtig, ein Bindeglied zwischen Verwaltung, Bürgermeister und Gemeinderat zu sein“, freut sich Fellner auf sein neuen Amt als Geschäftsleiter.



Unbekannt ist er in der Gemeinde nicht mehr: Bereits seit April 2020 leitet er das örtliche Bauamt. Gelernt hat der 35-Jährige in der Gemeinde Raubling, in der er auch seinen Verwaltungsfachwirt abschloss. 2018 kam er in die Gemeinde Riedering als Baumamtsleiter und schließlich nach Irschenberg.



Fellner übernahm den Posten des Leiters bereits im Februar kommissarisch, da Geschäftsleiterin Irmgard Dinges in die Gemeinde Feldkirchen im Landkreis München wechselte. Fellner setzte sich gegen die anderen Bewerber für den Posten des Geschäftsleiters durch, teilte die Gemeinde Irschenberg mit.



„Michael Fellner bringt viel kommunalen Erfahrungsschatz mit“, freut sich Erster Bürgermeister Klaus Meixner, „Unter den Bewerbern war er der einzige, der alle unsere Bewerbungskriterien voll erfüllt hat. Damit ist der geeignete Kandidat für die Position.“ sw