Aktion „Fair Parken“ betont Wichtigkeit von Behindertenparkplätzen

Von: Sandra Hefft

Steht das andere Auto zu nahe an der Parkplatzmarkierung, wird das Aussteigen für Mathias Carozzi zur Millimeterarbeit. © Hefft

Miesbach/Landkreis – Um gedankenlosen Menschen zu begegnen, die unberechtigt auf Behindertenparkplätzen stehen, startet nun die Aktion „Fair Parken“ in Miesbach.

Ein Parkplatz in vorderster Reihe – für viele ein Muss. Ob der heiß begehrte Stellplatz eigentlich als Behindertenparkplatz ausgeschrieben ist, kann da für manchen zur Nebensache verkommen. „Ich muss ja nur schnell...“, heißt es da auf dem Weg zum Bäcker. Doch eigene Stellplätze für Menschen mit Behinderung gibt es aus gutem Grund. Sie ermöglichen ihnen die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. Um auf das Thema aufmerksam zu machen, haben die Senioren- und Behindertenbeauftragten der Landkreise Miesbach und Bad Tölz-Wolfratshausen die Aktion „Fair Parken“ ins Leben gerufen. Diese hatte am vergangenen Donnerstag ihren Auftakt auf dem Miesbacher Habererplatz. Abschluss ist am Mittwoch, 11. Mai, um 10 Uhr, am Rathaus in Bad Tölz.



Möchte Mathias Carozzi aus seinem Auto aussteigen, braucht er vor allem Platz. Der Weyarner ist auf seinen Rollstuhl angewiesen. Das Aussteigen aus dem Auto und das Einsteigen in den Rollstuhl kann sich aber selbst mit gefundenem Behindertenparkplatz schwierig gestalten – und zwar, wenn das benachbarte Auto auf der Fahrerseite zu nahe an der Markierung abgestellt wurde. „Der Rollstuhl ist so breit wie die Tür“, erklärt Carozzi, der im Zuge der Auftaktveranstaltung die Schwierigkeiten des Parkens für Menschen mit Behinderung demonstrierte. Trotz einer Mindestbreite von dreieinhalb Metern kann es da auch auf einem Behindertenparkplatz eng werden.

Mit Humor gegen gedankenlose Mitmenschen

Dass diese auch gerne unberechtigt von gedankenlosen Mitmenschen ohne Beeinträchtigung genutzt werden, ist der Seniorenbeauftragten des Landkreises Miesbach, Christine Dietl, unverständlich: „Es stört mich persönlich, wenn ich welche sehe, die dort unberechtigt parken.“ Wer seinem Ärger über die ungerechtfertigte Belegung eines Behindertenparkplatzes künftig auf elegante Weise vor Ort Ausdruck verleihen will, bekommt nun in den Rathäusern quasi Munition. Dort liegen humoristische Karten aus, die in der akuten Situation unter dem Scheibenwischer des entsprechenden Fahrzeugs positioniert werden können.



Problematisch ist das nicht, bestätigt die Miesbacher Polizei. „Solange Sie nichts kaputt machen“, fügt Polizist Christian Redl hinzu. Die Beamten helfen auch vor Ort weiter, wenn ein Behindertenparkplatz unbegründet belegt wurde. 55 Euro Bußgeld sind dann fällig. Hinzu kommen die Kosten fürs Abschleppen. Diese übernimmt übergangsweise die Polizei. Auch eine Anzeige ist möglich. Übrigens: Auch wenn der Fahrer in der Zwischenzeit zurückgekommen ist, muss die Leerfahrt des Abschleppers gezahlt werden. „Das wird recht schnell teuer“, sagt Redl.

Behinderung von 80 Prozent für Parkplatz

Die Grünen-Bezirkstagsabgeordnete Elisabeth Janner forderte, die Hürden für die Erlangung einer Berechtigung zum Parken auf Behindertenparkplätzen zu senken. Der Grad der Behinderung solle bei 50 Prozent festgemacht werden, sagte Janner. Derzeit müssen bis zu 80 Prozent nachgewiesen werden. Das aber habe Auswirkungen auf die Kommunen: „Dann sind ihre 22 Stellplätze knapp bemessen“, sagte sie launig in Richtung des Miesbacher Bürgermeisters Gerhard Braunmiller.

Ist der Schein einmal da, gilt dieser aber nur im ausstellenden Ort. Die Berechtigung solle daher erweitert für den ganzen Landkreis gültig sein, so ein weiterer Anstoß in Richtung der bei der Auftaktveranstaltung versammelten Vertreter von Landratsämtern und Politik. Inklusionsbotschafter Markus Ertl aus Lenggries warf ein, dass auch zum Beispiel Mutter-Kind-Parkplätze von Behinderten genutzt werden können sollten.



„Steter Tropfen höhlt den Stein“, fasste stellvertretender Landrat und Kreuther Bürgermeister Josef Bierschneider zusammen. „Die Aktion soll zum Nachdenken anregen und Menschen mit Behinderung mehr ins Bewusstsein rücken.“ she