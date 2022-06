ATS stellt Mountainbike-Konzept vor: Erste Pilotstrecken noch im Sommer 2022

Teilen

Tim Coldewey (l.) präsentierte im Waitzinger Keller in Miesbach den aktuellen Stand des Mountainbike-Konzepts und die nächsten Schritte. © ATS

Landkreis – Um die wachsende Zahl an Mountainbike-Fahrern zu integrieren, plant die ATS ausgewiesene Wege. Pilotstrecken soll es im Sommer 2022 geben.

Tim Coldewey von der Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS) hat vor Kurzem im Waitzinger Keller in Miesbach beim zweiten Runden Tisch Mountainbike den aktuellen Stand des Mountainbike-Konzepts für die Region vorgestellt. Auch Lösungsbeispiele aus Österreich bekamen die etwa 40 Teilnehmer verschiedener Anspruchsgruppen präsentiert. Im Landkreis Miesbach sollen schon bald Pilotstrecken ausgewiesen werden.



Die Herausforderungen rund um das Thema Mountainbike sind nicht neu, teilt die ATS mit: „Ein derzeit nicht zeitgemäßes Angebot an offiziell ausgewiesenen Strecken und Wegen trifft auf eine zunehmend anspruchsvollere Zielgruppe der Mountainbiker. Das Ergebnis ist die teils illegale Nutzung von Wegen mit zahlreichen negativen Auswirkungen für Grundstücksbesitzer, Forst, Natur oder Jagd.“

ATS hat bereits Meilensteine erreicht

Daher treibt die ATS seit dem Sommer 2020 die Neukonzeption des Mountainbike-Streckennetzes voran. „Unser Ziel dabei ist klar: Wir wollen eine für alle beteiligten Anspruchsgruppen nachhaltige Lösung finden und ein Angebot für die Mountainbiker schaffen, die sowieso schon bei uns sind“, erklärte Tim Coldewey, Produktentwickler Mountainbike bei der ATS. Lenkung und Sensibilisierung durch Kommunikation stünden im Mittelpunkt der Bemühungen – und es seien bereits Meilensteine erreicht, sagte Coldewey.

Basis aller Maßnahmen sei das erarbeitete Haftungs- und Betreiberkonzept, das die Grundstücksbesitzer von der Haftung freistellt und die Verkehrssicherungspflicht bei offiziell ausgewiesenen Mountainbike-Strecken regelt. In einem nächsten Schritt wurden seit 2021 bereits zahlreiche Gespräche mit Kommunen und Grundstücksbesitzern geführt.

Bikeparks ergänzen Mountainbike-Strecken

Coldewey stellte in Aussicht, dass die ersten Strecken im Sommer 2022 eröffnet werden. Dabei liege der Schwerpunkt auf der Ausweisung von bereits bestehenden Wegen, die gemeinsam von Mountainbikern und Wanderern genutzt werden. Außerdem stellte Coldewey die Möglichkeit vor, die bereits bestehende Beschilderung als Basis für die Ausweisung der Wege zu nutzen. Dass das Ziel, die Mountainbiker zu lenken, durch passende Angebote funktionieren kann, zeigte Alex Arpaci von der Schneestern GmbH an einigen Beispielen aus Österreich.

In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, wie wichtig die Anwesenden die Realisierung erster Pilotstrecken erachten, um möglichst zeitnah Erfahrungen mit dem Konzept zu sammeln. Der Fokus soll auf einfachen bis mittelschweren Wegen liegen, um die große Masse an Mountainbikern anzusprechen. Angebote in Bikeparks, wie sie einzelne lokalen Initiativen planen, ergänzen dieses Angebot. Um Verbote nachhaltig umsetzen zu können, müsse gleichzeitig ein gutes Mountainbike-Angebot in der Region entstehen. „Mit dem Rückenwind aus diesem Runden Tisch können wir nun unser Konzept weiterverfolgen“, freut sich Coldewey. Nun sollen so schnell wie möglich erste Pilotstrecken umgesetzt werden, um damit Erfahrungen zu sammeln. sg