Miesbach: ATS und SMG werden zu Regionalentwicklung Oberland

Von: Fridolin Thanner

Besucher stehen in den Morgenstunden auf dem Wallberg, einem der touristischen Höhepunkte im Landkreis Miesbach. © Peter Kneffel/dpa (Symbolbild)

Miesbach – Zwei Vorstände sollen das geplante Kommunalunternehmen Regionalentwicklung Oberland führen. Sie kommen von ATS und SMG, die damit zusammengehen.

Tourismus- und Wirtschaftsförderung sollen im Landkreis Miesbach künftig in einem Kommunalunternehmen (KU) gebündelt sein. Dazu steht eine Fusion der Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS) und der Standortmarketing-Gesellschaft (SMG) bevor. Die Satzung für das KU Regionalentwicklung Oberland (REO) hat der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung befürwortet. Die endgültige Entscheidung obliegt dem Kreistag.

Schon seit Jahren arbeiten SMG und ATS eng zusammen und setzen gemeinsame Projekte um. Um die wichtigen und zukunftsweisenden Themen des Landkreises noch besser und mit mehr Kraft entwickeln zu können, wie beide in einer gemeinsamen Mitteilung erklären, soll die Fusion zu integrierten Regionalentwicklungsgesellschaft vonstatten gehen. Allzu viel ändern wird sich vorerst aber nicht.

Mobilität, Digitales, Fachkräftemangel

„Da entsteht kein neues Unternehmen“, machte Landrat Olaf von Löwis im Kreisausschuss deutlich. „ATS und SMG haben ihre Aufgaben“, sagte er weiter. „Ihre Projekte laufen und die müssen sie abarbeiten.“ Auch die finanzielle Ausstattung sei bereits beschlossen, sodass die Arbeit im Grunde fixiert ist. „Wir setzen jetzt einen Prozess in Gang“, sagte von Löwis.

„Wirtschaft und Tourismus gehören zusammen, beeinflussen sich gegenseitig und die Abhängigkeiten sind zahlreich – insbesondere im Landkreis Miesbach, der sowohl stark touristisch geprägt ist als auch zahlreiche und sehr bedeutende Unternehmen beheimatet“, heißt es weiter in der Mitteilung von SMG und ATS. Themen wie Mobilität, Digitalisierung und Fachkräftemangel zeigten zudem, dass nachhaltige Lösungen interdisziplinär erarbeitet werden müssen.

Radweg zwischen Otterfing und Gmund

So wurde in den vergangenen Jahren bereits systematisch die Zusammenarbeit durch einen Kooperationsvertrag intensiviert. In dessen Folge wurden eine Reihe von gemeinsamen Projekten umgesetzt: so zum Beispiel das Netzwerkprojekt „Coworkation Alps“ und die Radwegentwicklung von Otterfing nach Gmund.

Die enge Zusammenarbeit führte bereits 2021 auch räumlich zu mehr Nähe: Im Juli 2021 zog die ATS von Tegernsee nach Miesbach zur SMG. Geschäftssitz und Büro wurden zusammengelegt. Weitere Vereinheitlichung im Bereich der IT-Infrastruktur zur optimalen digitalen Kommunikation folgten.

Bereits Ende 2017 haben Harald Gmeiner (l.) und Alexander Schmid einen Kooperationsvertrag für die enge Zusammenarbeit von ATS und SMG unterschrieben. Nun steht die Fusion zu einer Regionalentwicklungsgesellschaft bevor. © GB (Archivfoto)

„Außerdem wurden die zukünftigen zentralen Handlungsfelder Innovation, Fachkräfte, Regionalität und Tourismus erarbeitet, die gemeinsam, interdisziplinär und agil weiterentwickelt werden können“, teilen die beiden Unternehmen mit.

Ihre Chefs, Harald Gmeiner (ATS) und Alexander Schmid (SMG), werden weiter die Richtung vorgeben. Man habe sich auf eine Zwei-Vorstand-Regelung geeinigt, sagte Landrat Olaf von Löwis. Auch personell stehen die Zeichen also erst einmal auf Kontinuität. ft