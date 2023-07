Quarantänezone Miesbach: Bürger sollen nach Asiatischem Laubholzbockkäfer Ausschau halten

Von: Fridolin Thanner

Auffällig beim ALB sind seine langen, schwarz-weiß gestreiften Fühler. © LfL

Miesbach – Die Flugzeit des Asiatischen Laubholzbockkäfers (ALB) hat begonnen. Bürger sollen deshalb Laubgehölze auf Befall kontrollieren und verdächtige Käfer melden.

Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) bittet Miesbacher Gartenbesitzer und Bürger um Mithilfe. Denn in diesen Tagen ist die Entwicklung der ALB-Larven im Holz abgeschlossen, so dass die wärmeliebenden Käfer aktuell schlüpfen – sofern es welche gibt. „Laubgehölze in der Quarantänezone müssen deshalb unbedingt auf Befall kontrolliert und krabbelnde und fliegende, verdächtige Käfer der LfL gemeldet werden“, bittet die Landesanstalt.

Es ist zu hoffen, dass es weiterhin keine Funde gibt. Aktuell sind keine bekannt, wie die LfL mitteilt. Bleibt es dabei, läuft die Quarantäne Ende 2024 aus. „Bis dahin erfolgen alle vorgeschriebenen Maßnahmen.“ Solange die EU-Verordnungen gelten, werden laut LfL im Rahmen des nationalen Monitoringprogramms auch darüber hinaus weitere Erhebungen erfolgen.

So sieht der Käfer aus:

Der ALB-Schädling ist etwa 2,5 bis 4 Zentimeter lang. Auffällig sind seine langen, schwarz-weiß gestreiften Fühler, der schwarze Kopf und Halsschild sowie die schwarzen Flügeldecken mit unregelmäßigen weißen Flecken. Die flugträgen Käfer sind vor allem in den kühlen Morgenstunden leicht zu fangen, in einem Marmeladenglas mit Löchern im Deckel aufzubewahren und dann gut zu fotografieren.

„Der Asiatische Laubholzbockkäfer kann leicht mit den heimischen Handwerkerbock verwechselt werden“, warnt LfL-Pflanzenschutzinspektor Gerhard Kraus und bittet, verdächtige Käfer immer lebend zu fangen und heimische Arten nach Entwarnung durch den Pflanzenschutzdienst möglichst fundortnah wieder frei zu lassen.

Bohrlöcher und Späne

Der aus Asien eingeschleppte ALB befällt fast alle in Deutschland vorkommenden Laubholzarten, mit einer besonderen Vorliebe für Ahorn, Rosskastanie, Birke, Pappel und Weide. Nach der Eiablage am Baum schlüpfen die Larven, die zwei Jahre im Holz fressen und breite Gänge hinterlassen. Typische Befallssymptome sind etwa ein Zentimeter große kreisrunde Ausbohrlöcher und grobe Bohrspäne am Stamm oder in Astgabeln. Da folgende Käfergenerationen sich bevorzugt am selben Gehölz niederlassen, kommt es langfristig zu einer starken Schädigung bis zum Absterben des befallenen Gehölzes.

Nach den Funden des Asiatischen Laubholzbockkäfers im Jahr 2019 in Miesbach hat die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft gemäß den rechtlichen Vorgaben des Bundes und der EU eine Allgemeinverfügung über Maßnahmen zur Bekämpfung des ALB erlassen. Das Ziel: Die weitere Verbreitung des Käfers erfolgreich zu verhindern sowie den Schädling auszurotten und somit die heimische Flora und Fauna zu schützen. „In dieser Saison wurden bislang noch keine neuen Käfer in Bayern entdeckt“, erklärt das LfL-

Grundsätzlich sollten keinerlei ALB-Wirtspflanzen in der Miesbacher Quarantänezone gepflanzt werden. Schnittgut von Laubgehölzen aus der Quarantänezone muss auf der Waitzinger Wiese abgegeben werden. Die Öffnungszeiten lauten: Dienstag und Donnerstag von 13 bis 17 Uhr sowie Samstag von 8 bis 13 Uhr.

Bei Fragen und Verdachtsfällen ist das ALB-Info-Telefon unter der Rufnummer 08161/86405730 zu erreichen, von Montag bis Mittwoch und freitags von 9 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 13 bis 16 Uhr. Weitere Informationen zum ALB in Bayern gibt‘s auf www.lfl.bayern.de/alb.