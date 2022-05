Bildnisse von Schönheit und Menschlichkeit

Von: Sandra Hefft

Inge Jooß (l.) hielt die Laudatio zur Ausstellung „Schönheit“ mit Texten von Carla von Branca und Fotos von Isabella Krobisch (r.) in der Portiunkulakirche. © Wolf

Miesbach – Die Miesbacher Künstlerin Carla von Branca (1929–2021) hinterließ ein vielfältiges Werk zu „Schönheit“ und „Menschlichkeit“. Einige Texte sind derzeit in der Portiunkulakirche in Miesbach zu sehen.

Die gebürtige Schweizerin Carla von Branca war ausgebildete Schauspielerin und zog mit ihrem Mann, dem Architekten Alexander von Branca, fünf Kinder groß. Sie schuf in Miesbach, wohin die Familie übersiedelte, nicht nur unvergessene Theateraufführungen, sondern arbeitete dort vor allem als Autorin, Fotografin und Bildhauerin.

So stammen etwa die drei beeindruckend lebensnahen Bronzebüsten von Christian Schad, Konrad Schweinsteiger (beide im Rathaus-Foyer) und Anton Gillhuber (Eingang des Kulturzentrums Waitzinger Keller) aus ihrer Hand. Ihrem reichen Leben und Schaffen ist anlässlich ihres zweiten Todestages am 2. Mai eine Ausstellung in der Portiunkulakirche gewidmet. Es hätte keinen besseren Platz geben können, denn dort fügen sich die Exponate unaufdringlich in die zarte Schönheit des Kirchenschiffs ein.

Wie Inge Jooß in ihrer Laudatio anlässlich der Eröffnung der Ausstellung sagte, verbinden sich in Texten und Bildern die Intentionen zweier seelenverwandter Künstlerinnen. „ Carla von Branca als Autorin und Isabella Krobisch als Fotografin lieben es beide, Wichtiges in ihren Werken zu verstecken, damit wir es entdecken und die Welt besser verstehen können“, sagte Jooß.

Die Ausstellung in der Portiunkulakirche St. Franziskus am Schulberg 6 ist noch bis 26. Juni jeweils am Sonntag, von 10 bis 18 Uhr, geöffnet. vwo