Miesbach: Auto auf Hagebau-Parkplatz beschädigt – 2500 Euro Schaden

Von: Sandra Hefft

Die Polizei Miesbach sucht nach Zeugen des Unfalls am Baumarkt. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Miesbach – Am Dienstag wurde auf dem Parkplatz des Baumarktes Hagebau in Miesbach ein Auto beschädigt. Die Polizei sucht den Verursacher.

Am Dienstag (6. Juni) kam es in Miesbach am Parkplatz des Hagebaumarktes zwischen 16.30 und 16.50 Uhr zu einem Unfall: „Die Geschädigte aus Schliersee parkte ihren grauen Suzuki Vitara auf dem hinteren Teil des Parkplatzes und ging in den Markt“, erklärt die Polizeiinspektion Miesbach.

Offenbar touchierte in dieser Zeit ein bislang unbekannter Pkw den Suzuki beim Ausparken und verursachte einen Sachschaden am vorderen linken Kotflügel in Höhe von zirka 2500 Euro. „Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern“, heißt es im Polizeibericht.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Miesbach unter Telefon 08025/2990.