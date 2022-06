Benedikt Waizmann leitet nun das Stadtmarketing in Miesbach

Von: Martina Fischer

Benedikt Waizmann ist der neue Leiter des Stadtmarketings in Miesbach. © Fischer/GB (Montage)

Miesbach – Benedikt Waizmann übernimmt die Stelle des Stadtmarketing in Miesbach nach dem Weggang von Max Kalup. Die ersten Aufgaben stehen direkt an.

Benedikt Waizmann ist der neue Leiter des Miesbacher Stadtmarketings. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats wurde der 35-Jährige offiziell vorgestellt, nachdem er bereits am 1. Mai seine Beschäftigung angetreten hat. Er bringt Erfahrung in verschiedenen Berufsgebieten mit.



„Es ist schön, wenn man für seinen Heimatort arbeiten darf“, freut sich Waizmann. Er stammt aus Miesbach, ging dort zur Schule und tritt nun die Nachfolge von Max Kalup an. Nach einer Banklehre bei der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee machte er das Fachabitur und studierte in München Betriebswirtschaftslehre.

Werkstudentenzeiten absolvierte der 35-Jährige bei Lidl und in der Kommunikationsabteilung der CSU-Landesleitung in München. Dort war er nach dem Ende seines Studiums von 2016 bis Ende 2020 als Social-Media-Referent tätig und engagierte sich in dieser Funktion auch im Wahlkampf 2017. Ein Jahr lang fungierte er ab Mai 2021 als Elternzeitvertretung bei der Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT). Seine dortige Aufgabe: Social-Media- und Content-Manager.

Nun macht sich Waizmann zum einen an seine nächsten Aufgaben in Miesbach wie den Kulinarischen Einkaufsabend am 10. August und den 1.000 Lichterglanz am 26. November. Zum anderen sind weitere Projekte geplant, um den Einzelhandel zu fördern und zu beleben. Zudem heißt es, die Miesbacher Geschäftsinhaber kennenzulernen und sich zu vernetzen, wie der neue Stadtmarketing-Leiter erklärte. Zu dessen Aufgabengebieten gehören auch die Städtepartnerschaft mit Marseillan und die Digitalisierung.

Die Organisation des nächsten Projekts steht bereits am 9. Juli an. Dann ist ein langer Einkaufssamstag mit Kinder-Flohmarkt geplant, zusammen mit einem Radkulturtag, einer Aktion im Rahmen des Stadtradelns. maf