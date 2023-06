Miesbach: Brennende Lappen Ursache für Feuer bei Müller am Baum

Von: Sandra Hefft

Miesbach – Am Samstag gab es bei Müller am Baum in Miesbach einen Brand. Die Feuerwehr löschte ihn schnell, die Polizei machte brennende Lappen als Ursache aus.

Am Samstag (3. Juni) teilte ein Anwohner gegen 23.50 Uhr der Rettungsleitstelle per Notruf einen Brand in Müller am Baum bei Miesbach mit. „Die umliegenden freiwilligen Feuerwehren wurden alarmiert, welche mit mehreren dutzend Einsatzkräften anfuhren“, erklärt die Polizei Miesbach.

Eine Streife der Polizei stellte fest, dass neben der Schreinerei Lumpen brannten und eine starke Rauchentwicklung zeigten. Durch die fast zeitgleich eingetroffenen Feuerwehren wurde der Brand innerhalb kürzester Zeit gelöscht.

„Nach einer ersten Einschätzung vor Ort hatten unsachgemäß gelagerte Lumpen, getränkt mit einer leicht entzündlichen Flüssigkeit, von selbst Feuer gefangen. Es wird aktuell von einem sehr geringen Schaden im zweistelligen Bereich ausgegangen“, erklärt die Polizei. Personen wurden nicht verletzt.

Durch die Polizei Miesbach wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Herbeiführens einer Brandgefahr eingeleitet. Anwohner oder Augenzeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Miesbach unter Telefon 08025/2990.