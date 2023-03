Miesbach: BSZ-Schülerin holt Bronze bei Meisterschaft in Hauswirtschaft

So sehen Champions aus: Den Sieg bei der Deutschen Juniorenmeisterschaft der Hauswirtschaft sicherte sich Nora Müller (M.), gefolgt von Eva Sensen (l.) auf dem zweiten und Johanna Ranner auf dem dritten Platz. © Martina Fischer

Miesbach – Die Hauswirtschafts-DM wurde heuer zum ersten Mal am BSZ Miesbach ausgetragen. Themen waren Ressourcenschonung und Müllvermeidung.

„Ein Hoch auf uns“ schallte es aus den Lautsprechern. Der Hit der Fußballweltmeisterschaft 2014 leitete den feierlichen Teil eines anderen Wettbewerbs ein, der am Wochenende im Landkreis stattfand – die Siegerehrung der 32. Deutschen Juniorenmeisterschaft Hauswirtschaft.

17 Teilnehmer – 15 Damen und zwei Herren – aus sieben Bundesländern waren nach Miesbach zum Wettbewerb gekommen, der vom Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe MdH ausgerichtet wird und immer um den Internationalen Tag der Hauswirtschaft am 21. März stattfindet. Die Wettbewerbsteilnehmer aus Bayern, Baden-Württemberg, dem Saarland, Niedersachsen, Hessen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen hatten sich zuvor in den Landesentscheiden hervorgetan. Das Thema, das sie in Miesbach bearbeiten mussten, hieß „Waste Reduction Literacy – Gewusst wie: Ressourcen schonen und Müll vermeiden“.



Nach einer Onlinepräsentation mit Fachgespräch im Februar absolvierten die Hauswirtschaftsauszubildenden zwei Tage lang weitere Aufgaben am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum (BSZ) in Miesbach. Zuerst wurde in einer theoretischen Prüfung Fach- und Allgemeinwissen abgefragt. Dann folgte eine Anleitungsaufgabe, bei der einem Jugendlichen in einer Wohngemeinschaft beigebracht werden musste, wie man Wintergemüse gefrierfertig macht. Schließlich musste bei der abschließenden Aufgabe in Dreierteams ein leicht verständlicher Leitfaden zum Thema „Nachhaltiges Handeln in Privathaushalten“ erstellt werden.

Grüße von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber

Eine Vielfalt an Kriterien sei abgeprüft worden, zollte Edith Schmidberger, stellvertretende Vorsitzende des MdH, den Wettbewerbsteilnehmern ihren Respekt. „Sie dürfen stolz darauf sein, was sie geleistet haben.“ Andrea Seidl, leitende Hauswirtschaftsdirektorin im Landwirtschaftsministerium, überbrachte Grüße ihrer Chefin, Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber, die die Wettbewerbsteilnehmer als „unsere Champions“ lobte, in der Überzeugung, dass diese einen Beruf gewählt hätten, der einen „echten Mehrwert für die Gesellschaft“ schaffe. Die 18- bis 24-jährigen Auszubildenden würdigte sie als „Elite des Berufsstandes“.



Maria Noichl: Hauswirtschaft essentiell, „der Kitt der Gesellschaft“

Dessen Wichtigkeit hoben auch die Grußredner hervor. Das Motto des Bundeswettbewerbs sei eine „wahnsinnig wichtige Botschaft in unserer heutigen Zeit“, fand Landrat Olaf von Löwis. Die Europaparlamentarierin Maria Noichl (SPD), selbst Hauswirtschaftsmeisterin, zollte den Teilnehmern Anerkennung für ihren Mut, den es brauche, um am Wettbewerb teilzunehmen. Die Hauswirtschaft sei essentiell, „der Kitt der Gesellschaft“, fand sie.



Lob gab es seitens des MdH aber auch für das BSZ Miesbach, wo man zwei Tage lang beste Arbeitsvoraussetzungen fand und herzlich aufgenommen wurde. Dabei hat die Miesbacher Institution eine besondere Verbindung zum Wettbewerb. Die vorangegangen beiden Bundessieger absolvierten dort ihre Ausbildung. Und auch dieses Jahr nahm eine Schülerin der hauseigenen Berufsfachschule daran teil. Sie konnte sich einen „Medaillenrang“ sichern. Johanna Ranner schaffte mit 308,5 Punkten (340 sind möglich) die dritte Platzierung und bekam die Bronzemedaille verliehen. Silber ging an Eva Sensen mit 309,5 Punkten. Die Ehrung für die besondere Leistung galt ihr ebenso wie ihrem Ausbildungsbetrieb: Wegeners Hof im niedersächsischen Wunstorf.

Deutsche Meisterin aus Bayern

Die Gewinnerin, und somit deutsche Meisterin, kommt erneut aus Bayern. Nora Müller absolviert ihre Ausbildung am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Ansbach-Triesdorf. Sie sicherte sich mit 316 Punkten den ersten Rang und die Goldmedaille. Der Wanderpokal, der mit dem Sieg verbunden ist, geht nun vom BSZ Miesbach an das BSZ im mittelfränkischen Ansbach. Martina Fischer