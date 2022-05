Nach Abschied von Georg Kraus: Miesbacher Grüne wählen neue Doppelspitze

Von: Fridolin Thanner

Teilen

Astrid Güldner (3.v.l.) und Stefan Bayer (3.v.r.) stehen an der Spitze des Grünen-Ortsverbands Miesbach. Zum Vorstand gehören auch (v.l.) Pia Henkes, Anton Löffl, Elisabeth Janner, Kick van Walbeek und Maximilian Haberzettl. © GB

Miesbach – Die Miesbacher Grünen haben einen neuen Vorstand gewählt. Astrid Güldner wurde im Amt bestätigt, Stefan Bayer folgt auf Georg Kraus.

Die Miesbacher Grünen haben einen neuen Vorsitzenden: Stefan Bayer. Gewählt wurde er bereits im Februar – wegen Corona da allerdings nur digital. Später bestätigten die Mitglieder ihre Wahl, und vor Kurzem hat sich der neue Vorstand des Ortsverbands zum ersten Mal zu einer Sitzung getroffen.



Neben Bayer bleibt Vize-Bürgermeisterin Astrid Güldner Vorsitzende der Miesbacher Grünen. Sie wurde ohne Gegenstimme im Amt bestätigt. Damit steht wieder ein Duo aus Frau und Mann, erfahrener und junger Kraft an der Spitze. Bayer ist Nachfolger von Georg Kraus, der aus beruflichen Gründen derzeit nicht in Miesbach wohnt.

Miesbach familien- und jugendfreundlich

Der zweifache Familienvater Bayer engagiert sich seit 2019 bei den Miesbacher Grünen. Er sieht eine seiner Hauptaufgaben darin, die Grünen und ihre Ziele für die Menschen in Miesbach erlebbar und sichtbar zu machen – zum Beispiel durch Veranstaltungen und gemeinsame Aktionen.

Darüber hinaus möchte Bayer dazu beitragen, Miesbach zu einer familien- und jugendfreundlicheren Stadt zu machen und „die Energiewende auch bei uns voranzubringen“. Dafür freue er sich auf die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern und im Ortsverbandsvorstand.

Positive Entwicklung bei Grünen

Diesen komplettieren Kick van Walbeek, Elisabeth Janner, Pia Henkes, Anton Löffl und Maximilian Haberzettl als Beisitzer. Eine besondere Ehre wurde Bezirksrätin Janner zuteil. Für 35-jährige Mitgliedschaft bei den Grünen hat ihr der neue Sprecher, Bayer, einen Blumenstrauß überreicht.

Auch bei den neuen Mitgliedern ist die Entwicklung positiv, wie Astrid Güldner in ihrem Resümee der vorangegangenen Amtszeit klarmachte. So verdoppelten sich die Mitgliederzahlen seit 2019 beinahe. Erfreulich für die Grünen ist zudem, dass sie bei der Kommunalwahl 2020 einen Sitz im Stadtrat dazugewinnen konnten und nun mit drei Frauen und einem Mann vertreten sind. „Die Grüne Kraft in Miesbach wächst beständig und nachhaltig. Daran werden wir weiterarbeiten, denn wir wollen, dass Miesbach auch für unsere Enkel noch lebens-, liebenswert und bezahlbar bleibt“, sagte die Co-Vorsitzende. ft