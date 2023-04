Miesbach: Einbruch in Zulassungsstelle

Von: Sabrina Winklmaier

Bei einem Einbruch in der Kfz-Zulassungsstelle des Landratsamts Miesbach wurden zwei Fenster ausgehebelt. Gestohlen wurde laut Mitarbeiter des Landratsamts nichts, der Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. © Winklmaier

Miesbach – In der Nacht von Montag auf Dienstag hebelten unbekannte Täter zwei Fenster in der Kfz-Zulassungsstelle in Miesbach aus. Gestohlen wurde nichts, der Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.

Wie die Polizeiinspektion Miesbach berichtet, kam es am Montag, 24., 17 Uhr und Dienstag, 25. April, 6.40 Uhr, zu einem Einbruch in der Kfz-Zulassungsstelle des Landratsamts Miesbach. Auf der Südseite des Gebäudes wurden zwei Fenster ausgehebelt. „Der oder die Täter drangen in das Gebäude ein und begaben sich vermutlich auf die Suche nach Siegeln, Blanko-Dokumenten oder Plaketten“, erklärt Michael Wolff von der Miesbacher Polizei.

Die Mitarbeiter des Landratsamts Miesbach konnten jedoch keinen Stehlschaden feststellen. Der Sachschaden an und im Gebäude beläuft sich auf circa 1000 Euro. Die Polizei Miesbach bittet nun im Mithilfe: Wer zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Autos im Bereich Rosenheimer Straße, Münchner Straße oder Salzweg beobachtet hat, meldet sich unter Telefon 08025/2990.