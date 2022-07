Interaktiv und barrierefrei: Dachgeschoss der Miesbacher Mittelschule eingeweiht

Von: Sandra Hefft

Segnung der neuen Räume in der Miesbacher Mittelschule mit (v.l.) Martina Thrainer, Miriam Mihalovits, Erhard Pohl, Joachim Staudinger, Manfred Burger, Gabi Köstler, Hubert Rummel, Bürgermeister Gerhard Braunmiller und Schulleiterin Birgit Ostermeier sowie Pastoralreferentin Kathrin Baumann und Pfarrer Erwin Sergel. © Hefft

Miesbach – In Miesbach wird nun das Dachgeschoss der Mittelschule für Unterricht genutzt. Pastoralreferentin und Pfarrer erteilten dazu den kirchlichen Segen.

In frischem Weiß und lichtdurchflutet präsentiert sich das neue Dachgeschoss der Miesbacher Mittelschule. Künftig haben die Schüler dort in drei zusätzlichen Klassenzimmern, zwei Computerräumen und einem Mehrzweckraum die Gelegenheit, mit neuester Technik zu lernen – dank Aufzug auch barrierefrei.



Bereits mit der Generalsanierung der Miesbacher Mittelschule im Jahre 2010 hat sich die Stadt die Möglichkeit des Ausbaus offengehalten. Dies gelang durch die Entscheidung für ein Sattel- statt eines Flachdachs. Damals bestand aber noch kein Bedarf für eine Erweiterung, wie Bürgermeister Gerhard Braunmiller bei der Einweihung erklärte.

Projekt zunächst verschoben

2018 kam das Thema wieder auf den Ratstisch. Die Idee: Nach dem Ausbau der Mittelschule können die Parsberger Grundschüler dort während der dringend notwendigen Sanierung des Gebäudes unterkommen. Damals wurden für den Ausbau der Mittelschule Kosten in Höhe von 1,4 Millionen ohne Aufzug und 1,7 Millionen mit Aufzug veranschlagt. Weil die Ausschreibung jedoch keine geeigneten Angebote erhielt, musste das Unterfangen ruhen.

2020 folgte der zweite Anlauf: Die gesamte Planung wurde in Bedarf und Kosten angepasst. Vor allem in Bezug auf Elektro- und Informationstechnik wurde nachgebessert. Im März 2021 folgte die Vergabe an 15 Gewerke. Es konnte endlich losgehen.

Weitere Klassenräume in Miesbach

Allerdings hatte die Anpassung in der Planung und die verstrichene Zeit ihren Preis: Die veranschlagten Kosten lagen nun inklusive Aufzug bei 2,1 Millionen Euro. „Während des Baus hat es aber keine Verteuerung gegeben“, sagt Architekt Joachim Staudinger, der mit Architektin Miriam Mihalovits die Planung übernommen hat.

Die Schule hat nun drei weitere Klassenzimmer und zwei Informatikräume zur Verfügung. Dazu gibt es frische sanitäre Anlagen. Durch den neuen Aufzug ist die Schule nun vom Keller bis zum Dach barrierefrei, wie Bürgermeister Braunmiller stolz verkündete.



Miesbach am Digitalpakt beteiligt

Auch die Ausstattung der Räume sollte dem neuesten Stand entsprechen. Dafür hat sich die Stadt am Digitalpakt beteiligt. 90 Prozent der 75.000 Euro wurden so gefördert. „Wir haben uns dahintergeklemmt, dass wir es bekommen“, sagte Braunmiller, „denn es geht uns darum, diese Räume mit Leben und Lernen zu füllen.“



Dass das Lernen aber nicht nur auf die Schüler wartet, erklärte Schulleiterin Birgit Ostermeier, denn die Lehrer der Mittelschule werden sich in den Sommerferien mit ihrem neuen Arbeitsgerät vertraut machen dürfen. Künftig haben die Lehrkräfte interaktive Großbildmonitore und Ultrakurzdistanzprojektoren zur Verfügung. Klassische analoge Whiteboards mit Stiften gibt es zwar weiterhin, aber der Fokus liegt auf der digitalen Zukunft.

Strenge Corona-Auflagen bedacht

Auch für Herausforderungen der näheren Zukunft sind die Räumlichkeiten dank neuer Belüftungsanlage gewappnet. So ist auch unter strengeren Corona-Auflagen kein Dauerlüften nötig. Sollte mehr Abstand zwischen den Schülern gefordert sein, ist das künftig durch Einzeltische leicht möglich. Auch die Beschattungsanlage ist neu. Diese bietet dem Wind weniger Angriffsfläche und verdunkelt den Raum nicht komplett.

Die Rektorin zeigte sich begeistert von den neuen Räumen der Mittelschule, denen Pastoralreferentin Kathrin Baumann vom Pfarrverband Miesbach und Pfarrer Erwin Sergel von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Miesbach bei der Einweihung ihren Segen spendeten. she