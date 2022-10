Miesbach: Festgottesdienst zur Fertigstellung des evangelischen Gemeindehauses

Den Festgottesdienst zelebrierte Regionalbischof Christian Kopp, der den Umbau des Gemeindehauses als Leuchtturmprojekt für ein offenes Gemeindeleben bezeichnete. © Hacker

Miesbach – Unter strahlender Herbstsonne feierten einige hundert Menschen nach rund sechsjährigem Umbau die Wiedereröffnung des evangelischen Gemeindehauses in Miesbach.

Den Festgottesdienst zur langersehnten Einweihung des evangelischen Gemeindehauses in Miesbach zelebrierte Oberkirchenrat Christian Kopp, Regionalbischof des Kirchenkreises München und Oberbayern. Das neue Gemeindehaus, in dem Inklusion groß geschrieben wird, ist nicht nur Heimat der evangelischen Christen der Stadt Miesbach sowie der Gemeinden Hausham, Irschenberg, Weyarn, Wall und Wörnsmühl, sondern soll der Gemeinschaft aller Menschen dienen.

Regionalbischof Kopp: „Kirchenvorstand, der sich richtig was traut“

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betrugen rund 2,1 Millionen Euro und wurden mit Mitteln der Kirchengemeinde und der Landeskirche, des LEADER-Programms, der Aktion Mensch der Deutschen Fernsehlotterie, der Hubertus-Altgeld-Stiftung und privaten Spenden finanziert. „In Miesbach gibt es einen Kirchenvorstand, der sich richtig was traut. Hier sind Ehrenamtliche, die für die Menschen in dieser Gemeinde und der Stadt Miesbach brennen. Und sie wissen genau, dass es nur gemeinsam geht“, predigte Regionalbischof Christian Kopp und verglich die Gemeinde mit einem Leib, zu dem alle gehören. So ist neben einem neuen Pfarramt mit Büros für die Hauptamtlichen, der Neugestaltung der Außenanlagen ein Totalumbau des Gemeindehauses entstanden.

Barrierefreiheit im Fokus

Größter Wert wurde beim Umbau des evangelischen Gemeindezentrums auf Barrierefreiheit gelegt. Organisieren wird die Nutzung künftig von Quartiersmanagerin Marlies Mehrer, die mit den Gegebenheiten als bisherige Kirchenvorsteherin bereits bestens vertraut ist. Im Foyer können sich nicht nur Jugendliche zum Spielen und Kochen treffen, sondern auch ehrenamtlich Engagierte zum Planen und Netzwerken für soziale und kreative Projekte. Dazu wurde der Raum mit modernster Technik ausgestattet, die es dem Haus erlaubt, es als Co-Working-Space zu nutzen.



Pfarrer Erwin Sergel rief dazu auf, nicht nur die reichlichen und abwechslungsreichen Angebote zu nutzen, die es noch bis Ende dieser Woche zur Eröffnung gibt, sondern auch darüber hinaus das Gemeindehaus rege in Beschlag zu nehmen: „Ich wünsche mir, dass hier unter einem guten Geist Gemeinschaft und Kreativität wachsen können.“



Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller bezeichnete das neue Gemeindehaus mit seinen wertvollen Nutzungsmöglichkeiten als herausragenden Ort für das Gemeinwohl, Gewinn für die Stadt Miesbach und für alle Menschen, die Freude an der Gemeinschaft haben. Ergänzend meinte sein Haushamer Amtskollege Jens Zangenfeind, dass es zwar ein schwerer Tag war, als beschlossen wurde, die Argulakirche in Hausham aufzugeben, aber mit der Bündelung aller Anstrengungen mit dem neuen Gemeindehaus ein wahres Schmuckstück für die Bürger mehrerer Gemeinden entstanden ist.

Zur Schlüsselübergabe fand Architekt Johannes Wegmann emotionale Worte: „In sechs Jahren entstanden mit unzähligen Visionen und Ideen Räume für eine komplexe Nutzung.“ Besonders angetan zeigte er sich vom Foyer, in dem beispielsweise jeden Donnerstagvormittag von Berufsschülern der Anton-Weilmaier-Schule das Inklusionscafé Lila betrieben wird, das aber auch als Co-Working-Space offen steht: „Einen so kleinen Raum, der als Fuge einen respektvollen und positiven Abstand zwischen Kirche und Pfarrhaus schafft und so viel können muss, kann man eigentlich gar nicht mit nur einem einzelnen Namen taufen.“



In launigen Worten erinnerte Betty Mehrer, Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes, daran, dass ja anfangs eigentlich nur der Bau eines Stuhllagers geplant war, aber daraus schließlich etwas wirklich ganz Großes entstanden ist. „Das Projekt war euch ja nicht in die Wiege gelegt, aber ihr wart sehr umsichtige, freundliche und sehr gute Bauherren“, richtete Mehrer schließlich das Wort an Pfarrer Erwin Sergel und Pfarrerin Anika Sergel-Kohls. Die Gottesdienstbesucher quittierten das mit langanhaltendem Applaus. hac