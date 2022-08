ATS und SMG verschmelzen zu neuem Kommunalunternehmen REO

Von: Fridolin Thanner

REO – im neuen Kommunalunternehmen sollen viele Zahnräder ineinandergreifen, erklärten die Vorstände Harald Gmeiner (l.) und Alexander Schmid (r.) mit Landrat Olaf von Löwis. © Thanner

Miesbach – Die Fusion von ATS und SMG ist abgeschlossen. Seit dem 1. August gibt es das neue Kommunalunternehmen Regionalentwicklung Oberland (REO).

„Du hast vor 15 Jahren aufgesperrt und ich sperre jetzt zu“, sagte Alexander Schmid in Richtung seines Vorgängers Oliver Reitz. Der frühere Chef der Standortmarketing-Gesellschaft Landkreis Miesbach (SMG) ist nun Wirtschaftsförderer in Pforzheim und war beim diesjährigen Wirtschaftsempfang im Waitzinger Keller zu Gast. Nur gut eine Woche später, am 31. Juli, löste sich die SMG nun auf. Dann ist die Fusion mit der Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS) abgeschlossen.

Vor rund einem Jahr zog die ATS von Tegernsee nach Miesbach zur SMG. Nun verschmelzen die beiden Landkreisorganisationen endgültig. Die SMG geht in der ATS auf, die einen neuen Namen und eine neue Satzung erhält. Im neuen Kommunalunternehmen Regionalentwicklung Oberland (REO) sind Tourismus und Wirtschaft vereint.

Starke Landkreisorganisation schaffen

„Gemeinsam zum Wohl der Region“, gab Harald Gmeiner als Motto aus. Der bisherige ATS-Chef bildet mit SMG-Geschäftsführer Schmid nun eine Doppelspitze im REO. Mit Landrat Olaf von Löwis stellten die beiden Vorstände das Kommunalunternehmen bei einem Pressegespräch vor – und danach auf dem Podium des Wirtschaftsempfangs.

„Die Zusammenführung ist genau richtig“, betonte Gmeiner. Für von Löwis war das ein schon lange gehegter Wunsch, wie er sagte. Nach seiner Wahl habe er das Thema weit oben auf der Agenda gehabt, um eine starke Landkreisorganisation zu schaffen. Die Fusion war für den Landrat ein logischer Schritt – und erwies sich als Schwerstarbeit. Trotz anfänglichen Widerstands, zahlreicher Diskussionen und einiger Rückschläge ist es letztendlich aber gelungen, die Bedenken zu mindern und die nötigen Beschlüsse in den Kreisgremien zu fassen. Ein Meilenstein, findet Schmid, sei für die Kreis­entwicklung erreicht worden.

Besucherlenkung und Naturschutz

Begonnene Projekte laufen weiter. Die Mitarbeiter bleiben, ebenso die Aufgaben. Da hat es schon in den vergangenen Jahren einige Veränderungen gegeben. Von der klassischen Standortförderung bei der SMG etwa hin zur allgemeinen Kreisentwicklung, erklärte Schmid. Die ATS ist zudem mittlerweile ein gutes Stück davon entfernt, in erster Linie den Landkreis zu vermarkten.

„Wir managen die Region“, betonte Gmeiner. Es geht um Themen wie Besucherlenkung und Naturschutz. „Mehr Tourismusmanagement als Tourismusmarketing“, sagte er. Nicht nur, weil der Tourismus ein wichtiger Teil der Wirtschaft in der Region ist, passen ATS und SMG gut zusammen. In vielen Aufgabenbereichen gibt es Überschneidungen. Alles hängt zusammen. Bestes Beispiel ist die Mobilität, eine der ganz großen Herausforderungen.

Budget von 2,3 Millionen Euro für REO

Auch hier muss der Blick weit gehen. So steckt im Namen REO bereits eine Vision, wie Landrat von Löwis sagte. Es werde eine engere Zusammenarbeit der Landkreise im Oberland angestrebt. Hier wie bei anderen Themen gilt: „Es darf keine Denkverbote geben“, sagte der Landrat. Der Kreis stellt dafür 1,5 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung.

Mit Fördermitteln und Umsätzen aus Dienstleistungen kommt das REO-Kommunalunternehmen auf ein Budget von 2,3 Millionen Euro. „Wir erwirtschaften jeden dritten Euro selbst“, machte Schmid klar – und es sollen noch mehr Gelder in den Landkreis fließen: durch einen Förderlotsen. Über das Projekt, hoffen die Verantwortlichen, sollen Kommunen und Unternehmen an neue Zuschüsse kommen. ft