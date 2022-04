Rekordhaushalt: Miesbachs Schulden könnten auf 42 Millionen Euro steigen

Von: Fridolin Thanner

Der Umbau des ehemaligen Klosters in Miesbach in ein Kinderhaus steht mit 3,5 Millionen Euro im Haushalt 2022. © Hefft

Miesbach – Der Haushalt 2022 bringt Miesbach finanziell an seine Grenzen. Eigentlich müsste die Kreisstadt sparen, aber doch auch investieren.

Auf Miesbach kommt einiges zu. Nicht nur große Projekte, sondern vor allem eine riesige finanzielle Herausforderung: Für 2022 stellt die Stadt einen Rekordhaushalt auf – sowohl was das Volumen, als auch die Schulden angeht. Kredite in Höhe von rund 10,8 Millionen sind nötig, um den Etat auszugleichen. Bis 2025 könnte die Verschuldung auf bis zu 42 Millionen Euro steigen – von derzeit etwas weniger als 20 Millionen Euro. Dennoch empfiehlt die Mehrheit der Mitglieder im Finanzausschuss den Stadträten, dem Zahlenwerk zuzustimmen.



Für Bürgermeister Gerhard Braunmiller sendet der Etat positive Signale und zeige deutlich: „Die Stadt investiert in die Zukunft.“ Denn es sind vor allem hohe Investitionsausgaben (18,2 Millionen Euro), die das Gesamtvolumen des Haushalts auf fast 54 Millionen Euro (Verwaltungshaushalt 34,1 Millionen Euro, Vermögenshaushalt 19,8 Millionen Euro) wachsen lassen.

Über 16 Millionen Euro für Baumaßnahmen

Alleine 16,2 Millionen Euro gibt die Stadt für Baumaßnahmen aus.

Davon entfallen 4 Millionen Euro auf Kinderbetreuung,

3,7 Millionen Euro auf Straßenbau und

2,5 Millionen Euro auf Schulen – also Pflichtaufgaben.

Lediglich der Umbau des Warmbads ist eine freiwillige Leistung, die allerdings seit vielen Jahren auf dem Plan steht. Heuer ist dafür im Haushalt gut 1 Million Euro angesetzt.

Mehrere der Baumaßnahmen sollten bereits laufen, konnten aber bisher nicht realisiert werden. Teilweise gab es keine Angebote. So hat die Stadt 2021 auch nicht die geplanten 7,5 Millionen Euro Kredit aufgenommen, sondern sogar mehr getilgt, als vorgesehen war. „Die Verschuldung ist nicht wesentlich höher als sie 2021 gewesen wäre“, sagte deshalb Alfred Mittermaier (CSU). Statt auf 28 klettern die Schulden nun auf rund 29 Millionen Euro.

Bis 2025 bis zu 42 Millionen Euro Schulden

Für 2023 rechnet Kämmerer Josef Schäffler mit nochmal 10 Millionen Euro Kredit. Bis 2025 prognostiziert er einen Anstieg der Verschuldung auf 42 Millionen Euro. Für heuer ist zudem eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von fast 2 Millionen Euro vorgesehen.

„Wir müssen uns künftig auf Kern- und Pflichtaufgaben konzentrieren und die Schulden wieder abbauen“, gab Bürgermeister Braunmiller aus. Das unterstützt Markus Seemüller (FWG), der dem Zahlenwerk zustimmte, weil es ein realistischer Haushalt sei. Weder der Marktplatz noch ein Parkdeck an der Eishalle oder das Nahwärmenetz rund ums Rathaus sind enthalten – Pläne, die sich die Stadt nicht leisten kann. „So realistisch der Haushalt ist, so unrealistisch sind die Diskussionen unterm Jahr“, kritisierte er mit Blick beispielsweise auf die Überlegungen zum Museumsdepot.

Miesbach realisiert wichtige Projekte

„Wir müssen noch härter und deutlicher sagen, was geht und was nicht“, betonte Michael Lechner (FWG). Unverständlich ist für ihn, dass die Stadt an einer Heizung für das Warmbad festhält: „Wir glauben, uns alles leisten zu können, aber wohin das führt, zeigt die Entwicklung der Schulden.“

Mit dieser ist auch Stefan Griesbeck nicht glücklich, warnte aber davor, jetzt in den Panikmodus zu verfallen. Miesbach realisiere wichtige Projekte. Alles, was auf der Agenda steht, werde wie in den Vorjahren ohnehin nicht umgesetzt werden können, glaubt Mittermaier.

Projekte nacheinander abarbeiten

Florian Perkmann (SPD) nannte die Schulden Investitionen in die Zukunft und keine Träumereien. Ausgaben etwa für Kinderbetreuung und Straßenbau seien Teil der Daseinsvorsorge. „Nacheinander abarbeiten“, gab Fraktionssprecher Paul Fertl als Devise aus. Dennoch ist ihm die Neuverschuldung zu hoch. Man müsse sich der Realität etwas mehr nähern, sagte er.

Bürgermeister Braunmiller hofft auf eine Erweiterung des Gewerbegebiets Nord, um durch Verkäufe Geld einzunehmen und durch zusätzliche Betriebe mehr Einnahmen aus der Gewerbesteuer zu generieren. Die Pläne hängen vom Ergebnis des Verfahrens zur Neuausweisung des Wasserschutzgebiets ab. „Hoffentlich wird das bald abgeschlossen“, sagte Manfred Burger (Grüne). Viele weitere neue Einnahmequellen sind nicht in Sicht. „Vonseiten der Kreisumlage brauchen wir keine Entlastung erwarten“, machte Fertl mit Blick auf die hohen Ausgaben des Landkreises deutlich, nicht zuletzt für den Ersatzbau des Landratsamts.

Corona sorgt für wenig finanzielle Probleme

Immerhin kann Schäffler bisher mit stabilen Steuereinnahmen rechnen. Sogar besser als geplant sei die Entwicklung, freut sich Braunmiller. Auch durch Corona gebe es noch keine größeren Verwerfungen, sagte er.

So sind 9,5 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen sowie

9,6 Millionen Euro Einkommensteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung für 2022 im Haushalt eingestellt.

Diesem verweigerten am Ende Fertl und Lechner die Zustimmung. Nun müssen die Stadträte entscheiden. ft