Miesbach: Gesundheitsminister Holetschek ehrt Fachstelle für pflegende Angehörige

Von: Sabrina Winklmaier

Beim Empfang in München ehrte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (3.v.l.) Inge Engl (l.), Olga Rötzer (2.v.l.), Miesbachs Fachstellenleiterin Monika Bürger (3.v.r.), Brigitte Wensauer und Jörg Thomas. © SMGP

Miesbach – Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek ehrte die Arbeit der Fachstellen für pflegende Angehörige. Die Fachstelle im Landkreis Miesbach gibt es seit 2008.

„Die Pflege ist eine der größten gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit“, erklärte Holetschek beim Staatsempfang n der Münchner Residenz. Er prognostiziert, dass allein in Bayern die Zahl der Pflegebedürftigen von derzeit rund 580.000 auf bis zu eine Million im Jahr 2050 steigen wird. Er dankte den Mitarbeitern in den rund 110 Fachstellen für pflegende Angehörige für ihr „herausragendes Engagement“.

Mehr als 80 Prozent aller Pflegebedürftigen in Bayern werden zu Hause versorgt. „Das sind knapp 470.000 Menschen, wovon aber nur rund 123.000 einen ambulanten Pflegedienst in Anspruch nehmen. Zumeist wird die Pflege von mehreren Angehörigen ausgeübt, zwei Drittel davon sind Frauen“, weiß der Gesundheitsminister weiter. Ihm ist es vor allem wichtig, dass pflegebedürftige Menschen möglichst nahe an ihrem bisherigen Lebensmittelpunkt bleiben können. Dafür braucht es jedoch Angebote, die sich den Menschen und deren Bedürfnissen anpassen.



Die Fachstelle für pflegende Angehörige im Landkreis Miesbach gibt es seit 2008 und wurde unter der Trägerschaft des BRK Miesbach ins Leben gerufen. Das BRK unterstützt seitdem die Fachstelle, die unabhängig und kostenfrei die Bürger im Landkreis berät.

Die Fachstelle unterstützt die Angehörigen nicht nur, sie gibt ihnen auch Tipps und Ratschläge und macht auf die verschiedenen Hilfsangebote aufmerksam. Gefördert wird die Stelle vom Ministerium für Gesundheit und Pflege, vom Landratsamt Miesbach und vom BRK. Neben den Leitungen der Fachstellen lud Holetschek stellvertretend für alle pflegenden Angehörigen im Landkreis Miesbach vier pflegende Angehörige in den Max-Josef-Saal der Münchner Residenz ein und ehrte diese für ihr Engagement. „Sie stehen mit ihrer Expertise den pflegenden Angehörigen immer zur Seite“, dankte Holetschek.