Kampagne „Schwanger in Bayern“ als Angebot zur Beratung

Im Rahmen der Kampagne „Schwanger in Bayern“ gibt es auch Beratungsangebote in Miesbach. © Mascha Brichta/dpa (Symbolbild)

Landkreis – Im Rahmen der Kampagne „Schwanger in Bayern“ gibt es auch Beratungsangebote in Miesbach. Verschiedene Formen von Hilfe sind möglich.

Eine Schwangerschaft und die Geburt eines Kindes bedeuten für die werdenden Eltern weitreichende Veränderungen. Neben Freude und Glück kann auch Unsicherheit mit Blick auf die neue Verantwortung und Herausforderung entstehen. Besonders, wenn die Schwangerschaft ungeplant eintritt, können auch Ängste und Sorgen auftreten.



Die vom bayerischen Familienministerium initiierte Kampagne „Schwanger in Bayern“ zum Schutz des ungeborenen Lebens stellt auf der Internetseite www.schwanger-in-bayern.de viele Informationen zu Familienplanung, Schwangerschaft, Geburt und junge Familie bereit. Die Seite ist auch Wegweiser zu weiteren Beratungsmöglichkeiten und Angeboten, Hilfen sowie Leistungen für Familien in Bayern und darüber hinaus. Ebenfalls haben Betroffene die Möglichkeit, von 128 staatlich anerkannten Beratungsstellen für Schwangerschaftsfragen wohnortnah eine Beratungsstelle zu finden.

Eine davon ist die Schwangerschaftsberatungsstelle im Fachbereich Gesundheit des Landrats­amts Miesbach. Diese berät und unterstützt in allen eine Schwangerschaft betreffenden Fragen, bei Schwangerschaftskonflikten sowie in der nachgehenden Betreuung der Mutter bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes an. Die Beratung ist per E-Mail, telefonisch oder persönlich möglich. „Schwangere in Notlagen können unter bestimmten Voraussetzungen auch Anträge auf finanzielle Hilfen bei der Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind stellen“, heißt es in einer Mitteilung.



Neben allgemeiner Schwangerenberatung bietet die Beratungsstelle auch psychosoziale Beratung bei Krisen während und nach der Schwangerschaft sowie Konfliktberatungen nach Paragraf 219 des Strafgesetzbuchs mit Beratungsnachweis an. Diese erfolgen kostenlos, auf Wunsch anonym und unter Beachtung einer strengen Schweigepflicht. Auch Informationen zu den Themen Sexualität, Familienplanung und Empfängnisverhütung geben die Sozialpädagoginnen auf Wunsch. Im Rahmen der sexualpädagogischen Präventionsarbeit werden an weiterführenden Schulen im Landkreis Projekte zu Themen wie Pubertät, Verhütung, Liebe, HIV/Aids und Beziehungen angeboten.

Kontakt: Landratsamt Miesbach – Fachbereich Gesundheit, Wendelsteinstraße 1, 83714 Miesbach (Haus H), Telefon 08025/7044343 und 08025/7044344. Für eine persönliche Beratung ist vorab telefonisch ein Termin zu vereinbaren. ksl