Kuli lockt mit vielfältigem Angebot zahlreiche Besucher in Miesbacher Innenstadt

Von: Martina Fischer

Die Besucher haben offenbar darauf gewartet: Großer Ansturm herrschte beim Kuli in Miesbach. © Fischer

Miesbach – Der Kulinarische Abend ist zurück in Miesbach: Überall in der Innenstadt gab es für Besucher am Mittwoch etwas zu entdecken. Das Fazit fällt positiv aus.

Die Leute freuten sich einfach – so kann man den Kulinarischen Abend in Miesbach umschreiben. Sie freuten sich darüber, dass nach langer Zeit eine Großveranstaltung stattfinden konnte und kamen in Massen. Dabei wurde ihnen viel geboten: Mode, Musik, ein eigenes Reich für Kinder, Vorführungen, Essen und Trinken. Das Wetter war bestens und das Programm auf alle Fälle einen Besuch des Kuli wert.



Moderator Michael Eham formulierte es folgendermaßen: „Ich habe schon einige Kulinarische Abende in Miesbach mitgemacht, aber ich kann mich nicht an so viele Leute oder eine so gute Stimmung erinnern.“ Auf der Hauptbühne am Marktplatz präsentierte er die einzelnen Shows: die Kindergruppen der Trachtenvereine Miesbach und Parsberg, des Turnvereins und des Oh-do-kwan Kampfsportzentrums sowie der Crachia Hausham.

Miesbacher Innenstadt angenehm autofrei

Zu sehen gab es auch die Orélie-Zaubershow, Hip-Hop und Street-Dance der Tanzschule Anke Schneider und die „Waldecker“. Sie boten einen Vollkontaktschwertkampf von zwei Rittern auf und konnten den Kuli-Besuchern eine weitere Veranstaltung für 2023 ankündigen: eine Neuauflage des Klosterfestes – diesmal auf der Waitzinger Wiese. Der musikalische Höhepunkt auf der Marktplatzbühne waren die „Dos Hombres“ plus Unterstützung. Der Sound: eingängig von den Stones über Status Quo zu den 4NonBlondes.

Fabula Ignis begeisterte auf dem Stadtplatz in Miesbach mit einer Feuershow. © Fischer

Musikalisch wurde die ganze Stadt bespielt, unter anderem vom Musikverein Miesbach und der Skill-Gang. Die konnte man am Stadtplatz erleben, der auch zum eigenen Reich des Nachwuchses wurde. Im Kinderland dort gab es verschiedene Spielmöglichkeiten, eine Hüpfburg und Glitzer-Tattoos. Zudem wurde der Kreativität Raum gegeben. Die Kinder konnten die komplette Straße durch den Stadtplatz mit Kreidezeichnungen verschönern. Möglich durch die angenehme Auto­freiheit, die beim Kuli in der Innenstadt herrscht.

Show von „Fabula Ignis“ am Stadtplatz

Auch aktueller Chic wurde beim Kulinarischen Abend in Miesbach wieder betont – mit Models, die durch die Innenstadt flanierten und einer Modenschau. So sich die Veranstaltungsbesucher in einzelne Kleidungsstücke spontan verliebten, konnten sie diese gleich kaufen. Die Geschäfte der Innenstadt boten den Kunden am Kuli-Abend einen besonderen Service und waren bis 22 Uhr geöffnet.



Viele beteiligten sich auch mit Essens- und Getränkeangeboten. Kreativ waren da auch die Miesbacher Vereine und selbstverständlich die örtlichen Gastronomen. Von deftig bis süß reichte das Spektrum – und das fand mehr als ordentlichen Anklang. Vor praktisch jedem Essensstand bildeten sich lange Schlangen von hungrigen oder durstigen Kuli-Besuchern. Die hatten Zeit und Geduld mitgebracht, warteten locker ohne Murren.

Die Waldecker boten den zahlreichen Besuchern des Kulinarischen Einkaufsabends in Miesbach einen Vollkontaktkampf zweier Ritter. © Fischer

Offensichtlich war man seitens der Essensstandbetreiber auch auf den Ansturm vorbereitet. Selbst am späten Abend sah man Kuli-Gäste mit verschiedenen Speisen. Am Ende der Veranstaltung schlug noch die Stunde des Feuers – mit der Show von „Fabula Ignis“ am Stadtplatz. Der wurde akrobatisch und pyrotechnisch in einen besonderen, fast archaischen Ort verwandelt.

Positives Fazit vom Stadtmarketing

Als sommerlichen Superabend bewertete Benedikt Waizmann, Leiter des Miesbacher Stadtmarketings, den Kuli. Dabei war er dankbar für die Unterstützung durch Kultur- und Ordnungsamt bei der Organisation der Veranstaltung. Sein persönlicher Höhepunkt des Kuli: „Die ganzen Auftritte der Kinder auf der Hauptbühne. Sie haben sich so richtig gefreut. Auch für die Kinder im Publikum war es offensichtlich so ein schönes Erlebnis.“



Als nächste Großveranstaltung hat Waizmann den 1.000 Lichterglanz vor Augen. Dafür steht die Erarbeitung des Konzepts an. Außerdem soll es einen Weihnachtsmarkt geben. In welcher Art dieser stattfinden wird, muss auch noch entschieden werden. maf