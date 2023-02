Miesbach: Sechs Unbekannte greifen 31-Jährigen an – Polizei sucht Zeugen

Von: Sandra Hefft

Sechs Männer schlugen in Miesbach auf einen 31-Jährigen ein. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Miesbach – Am Sonntagmorgen kam es in Miesbach zu einer Schlägerei. Sechs Männer verletzten dabei einen 31-Jährigen. Die Polizei ermittelt.

Am Sonntag (5. Februar) kam es gegen 3 Uhr in Miesbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Nähe der Bar Schlossleitn.

Wie die Polizei berichtet, verließ ein 31-jähriger Miesbacher gegen 3 Uhr die Bar Schlossleitn. In der Nähe wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen. „Jedoch wusste der Miesbacher nicht genau, was der Unbekannte von ihm will und wiegelte ab“, heißt es im Bericht.

Daraufhin rief der unbekannte Täter mit seinem Telefon fünf weitere Personen an, die zur Örtlichkeit eilten. „Diese sechs unbekannten Personen schlugen dann gemeinschaftlich auf den geschädigten Miesbacher ein“, erklärt die Polizei.

Aufgrund Dunkelheit konnte der Geschädigte keine Täter erkennen. Er konnte nur erkennen, dass die Männer untereinander serbisch sprachen. „Es seien auch mehrere Autos an der Tatörtlichkeit vorbeigefahren ohne einzuschreiten, so der Geschädigte“, erklärt die Polizei.

Der 31-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt. Er trug am ganzen Körper Prellungen sowie am Kopf mehrere Platzwunden davon. Es werden daher Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 08025/2990 zu melden.