Miesbach: Meier und Mehringer verlassen Seelsorgeteam der Pfarrei

ine schöne Abschiedsfeier für Michaela Meier und Johannes Mehringer (Mitte) bereitete der Miesbacher Pfarrverband mit Pfarrer Michael Mannhardt. © Verena Wolf

Miesbach – Im Pfarrverband Miesbach gibt es Veränderungen: Michaela Meier und Johannes Mehringer haben ihre Tätigkeiten niedergelegt.

Beim Abschiedsfoto wurde es eng auf der Bühne im katholischen Pfarrheim. Schließlich wollten sich alle gebührend von Michaela Meier und Johannes Mehringer verabschieden, die das Seelsorgeteam der Pfarrei Miesbach-Parsberg Anfang März verlassen. Nach langer gemeinsamer Zeit und gutem Miteinander fiel der Abschied herzerwärmend emotional aus.

Als Erster dankte Pfarrer Michael Mannhardt der bisherigen Gemeindereferentin Meier, die fast sechs Jahre lang die Schüler in Parsberg und die Firmlinge in Miesbach betreut und sich für die Ökumene stark gemacht hat. Für zwölf Jahre gutes Klima im Miteinander ging sein Dank an Mehringer. „Man lernt voneinander“, sagte Mannhardt und freute sich, weil er Meier und Mehringer nicht „verliert“, übernehmen doch beide innerhalb des Dekanats Miesbach neue Aufgaben: Meier geht in die Krankenpastoral, Mehringer übernimmt das Amt des Gemeindereferenten im Pfarrverband Tegernsee-Egern-Kreuth.



„Du hast immer an uns geglaubt“, bedankte sich die Band der Katholischen Jugend bei Jugendleiter Mehringer, der sich auch um die Ministranten gekümmert und viele unvergessliche Freizeiten und Osternächte gestaltet hat. Für die Christians for Future dankte Laura Killer dem Schöpfungsbeauftragten Mehringer und überreichte eine „Schatzkiste“ voller Proviant für die Reise in eine gute Zukunft.



Anschließend ließ der Pfarrgemeinderat von Parsberg die vergangenen Jahre mit seiner Gemeindereferentin Revue passieren. „Du hast immer das Schöne gesehen und oft Unmögliches möglich gemacht“, brachte die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Franziska Sesselmann die Vorzüge ihrer ehemaligen Gemeindereferentin auf den Punkt. Die sichtlich gerührte Meier freute sich über das Akrostichon aus den Anfangsbuchstaben ihres Namens ebenso wie über den aufrichtigen Dank für die vielen Impulse und Aktionen, mit denen sie der Parsberger Gemeinde in Erinnerung bleiben wird.



Ein Höhepunkt des Abends war der gelungen witzige Vortrag des Ökumene-Kreises, zu dem sich Dagmar Herrmann, Martina Hoffmann, Günther Ehrhardt und Ferdl Huber viel Wahres und Vergnügliches einfallen ließen, um anschließend Meier und Mehringer Kerzen zu überreichen – dekoriert mit den bunten Blumen der Ökumene, für die sich beide engagiert eingesetzt haben. Mit treffenden Gstanzeln und Taschentücher schwenkend verabschiedeten sich im Namen des Seelsorgeteams schließlich Pfarrer Mannhardt, Lisa Marie Boxhammer, Angelika Gigl, Brigitte Denz und Kathrin Baumann, die den Abend mit viel Humor und Herzenswärme moderiert hatte. „Ihr hinterlasst Lücken“, sagte sie zum Abschied.



Da die Versetzung auf Anordnung des Erzbischöflichen Ordinariats geschah, bleiben die Stellen vakant. Die neue Pastoralassistentin Lisa Marie Boxhammer wird jedoch so viel an Aufgaben übernehmen wie möglich. Verena Wolf