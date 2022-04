Miesbacher Mittelschule und Telair schließen Bildungspartnerschaft

Von: Sandra Hefft

Teilen

Glücklich über die frisch unterzeichnete Bildungspartnerschaft: (v.l.) Telair-Ausbildungsleiter Benno Glockner, IHK-Bildungsberater Thomas Gebert, Telair-Personalleiterin Christine Schirmer, Jens Wucherpfennig, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Rosenheim, Rektorin Birgit Ostermeier und Anita Grundbacher (Expertin Schule-Wirtschaft an der Mittelschule Miesbach). © Hefft

Miesbach – Die Miesbacher Mittelschule und der Anbieter von Luftfrachtsystemen Telair haben eine IHK-Bildungspartnerschaft abgeschlossen.

Was will ich mal werden? Obwohl der Schulabschluss langsam näher rückt, können viele Jugendliche diese Frage noch nicht für sich beantworten. Der direkte Kontakt zu Unternehmen und ein Einblick in die Arbeitswirklichkeit können da für viele den entscheidenden Impuls geben. Praktisch ist es da, wenn Schule und Wirtschaft direkt zueinander finden.

Dies ist jüngst in Miesbach geschehen: Dort haben die örtliche Mittelschule und der Anbieter von Luftfrachtsystemen Telair unter Schirmherrschaft der IHK für München und Oberbayern die Bildungspartnerschaft vertraglich festgemacht. „Eine Win-Win-Situation“, findet Jens Wucherpfennig, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Rosenheim, denn so kann sich das Unternehmen direkt bei Schülern vorstellen. Diese erfahren wiederum aus erster Hand, was später von ihnen erwartet wird, und die Schule kann ihren Unterricht entsprechend anpassen.

Telair hofft auf interessierte Schüler

Geplant sind bei der Bildungspartnerschaft zwischen Miesbacher Mittelschule und Telair beispielsweise regelmäßige Betriebserkundungen für Schüler der achten bis zehnten Klassen. „Bei der Besichtigung wollen wir den Jugendlichen zum Beispiel unsere gewerblich-technischen Ausbildungsberufe wie den Industriemechaniker vorstellen, und ihnen zeigen, in welchen Unternehmensbereichen Azubis oder Kollegen mit diesem Abschluss arbeiten und welche Aufgaben sie übernehmen“, erklärt Christine Schirmer, Personalleiterin bei Telair. „Wir hoffen auch, auf diesem Wege interessierte Schüler für Schülerpraktika zu gewinnen.“ Vorgesehen ist weiterhin, dass Azubis von Telair regelmäßig während des Schuljahres einen Technikunterricht an der Mittelschule durchführen. Unterstützt von der Personalabteilung sollen dort ebenfalls Bewerbungstrainings angeboten werden.

Rektorin Birgit Ostermeier berichtet, dass viele Schüler oft ungenaue Vorstellungen von ihrer beruflichen Zukunft haben. „Gemeinsam mit Telair können wir unseren Schülern eine lebendige und praxisnahe Berufsorientierung ermöglichen. Das ist eine perfekte Ergänzung zum Unterricht. Wir freuen uns, einen der großen Arbeitgeber im Landkreis dafür gewonnen zu haben. Unser Ziel ist, dass jeder Schüler den passenden Traumjob findet und mit Freude ins Berufsleben startet.“ Ein weiteres Ziel ist, den Schülern Einblicke in ein breites Spektrum an Ausbildungsberufen zu geben.

Mitstreiter für IHK-Bildungspartnerschaft

„Wir freuen uns, dass wir mit Telair und der Mittelschule Miesbach zwei neue Mitstreiter aus dem Landkreis für unsere IHK-Bildungspartnerschaften gewonnen haben“, sagt IHK-Geschäftsstellenleiter Jens Wucherpfennig. „Ziel der Partnerschaften zwischen Ausbildungsunternehmen und Schulen ist, Schüler über Berufsausbildungsmöglichkeiten vor Ort zu informieren und ihnen praxisnah Einblicke in möglichst viele Ausbildungsberufe zu geben.“

Unternehmen können sich dadurch als Ausbildungsbetrieb präsentieren und kommen mit potenziellen Azubis in Kontakt. „Wir hoffen natürlich, dass das Miesbacher Beispiel Schule macht und im Laufe dieses Jahres noch viele weitere Partnerschaften im Landkreis Miesbach folgen“, sagt Wucherpfennig.

IHK Rosenheim unterstützt

Bei der Bildungspartnerschaft stellt die IHK in einem ersten Schritt den Kontakt zwischen interessierten Schulen und Unternehmen her. Besonders am Anfang berät sie bei der Umsetzung der Partnerschaft im Schul- und Unternehmensalltag. Die Möglichkeiten einer praxisnahen Berufsorientierung reichen von Berufsinfoabenden, Betriebsführungen und Praktika über Mitmach-Angebote in den Betrieben bis hin zu Lehrerpraktika.



Weitere Informationen für Unternehmen und Schulen gibt es bei Bildungsberater Thomas Gebert in der IHK-Geschäftsstelle Rosenheim unter Telefon 08031/2308220 und per E-Mail an Gebert@muenchen.ihk.de. she