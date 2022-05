Zur Energiewende: Drittes Biomasse-Heizkraftwerk in Miesbach geplant

Von: Fridolin Thanner

Teilen

Sebastian Henghuber (r.), Vorstand der MW Biomasse AG, und EST-Geschäftsführer Michael Brünner würden gerne ein Biomasseheizwerk im Miesbacher Norden bauen. © Thanner

Miesbach/Irschenberg – Ein drittes und zugleich das größte Nahwärmenetz könnte bald in Miesbach entstehen. Die MW Biomasse AG will mit einem Biomassekraftwerk große Teile der Stadt beheizen.

Die Stadt Miesbach könnte in den kommenden Jahren einen großen Schritt in Richtung Energiewende sowie Unabhängigkeit von Gas und Öl machen. Besonders im Bereich Wärme besteht riesiges Potenzial – und das nicht nur in Miesbach. Genau da wollen die MW Biomasse AG und das Miesbacher Ingenieurbüro EST ansetzen. Sie würden gerne ein drittes Biomasseheizkraftwerk mit Nahwärmenetz in Miesbach bauen. Es könnte große Bereiche im Westen und die Innenstadt versorgen.

Von Potenzial und Nutzen sind EST-Chef Michael Brünner und Sebastian Henghuber, Vorstand der MW Biomasse AG, überzeugt, machen die beiden im Firmensitz in Irschenberg deutlich. „Das ist wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll“, erklärt Brünner. Bereits Ende 2021 stellten er und Henghuber ihre Pläne in der Stadt vor – hinter verschlossenen Türen. Nun stand das Thema erstmals im öffentlichen Teil der jüngsten Sitzung des Stadtrats auf der Tagesordnung. Das Gremium zeigte sich dann auch durchweg angetan von den Plänen und hat seine Absicht festgeschrieben, das Projekt zu unterstützen.

AWO-Seniorenzentrum und BBZ anschließen

Henghuber und Brünner wollen so schnell wie möglich loslegen. Als Standort für das dritte Biomasseheizwerk haben sie den Rand des Miesbacher Stadtwalds im Blick und hoffen, dass die Stadt dort Grund zur Verfügung stellt, denkbar in Erbpacht. Das Gebäude wäre etwa so groß wie die Anlage auf der Waitzinger Wiese mit 2,4 Megawatt, würde aber vier- bis fünfmal so viel Energie liefern. Nötig wären etwa 600 Quadratmeter Fläche. Die Hackschnitzel könnten über die Tölzer Straße angeliefert werden.

Die Nahwärmeleitungen müssten unter den Straßen verlegt werden. Das Netz könnte zwischen drei und zwölf Kilometer umfassen. Damit wären neben der bestehenden und geplanten Wohnbebauung im Miesbacher Westen das AWO-Seniorenzentrum und das staatliche Berufsbildungszentrum für Hauswirtschaft und Sozialwesen (BBZ) an der Frauenschulstraße mögliche Abnehmer. Eine Leitung könnte zudem die Schlierach queren und die Innenstadt versorgen.

Bisher größte Anlage der MW Biomasse AG

„Das Zentrum ist dicht bebaut“, erklärt Brünner. Hinzu kommt der Ensembleschutz. „Da ist eine gemeinschaftliche Versorgung ideal“, sagt Brünner. Zahlreiche alte, nicht effiziente Heizungen würden überflüssig. Ebenso wie die geplante Heizanlage für das kleine Nahwärmenetz mit Rathaus, Bücherei, Feuerwehr und Beamtenhaus, die aufgrund der hohen Kosten derzeit keine Chance auf Realisierung hat. Die bereits verlegten Leitungen könnten integriert und die städtischen Gebäude versorgt werden. Sollte die große Variante nicht zustande kommen, ist eine kleinere denkbar, lediglich für die Bereiche westlich der Schlierach, eventuell mit einem Heizkraftwerk auf Landkreisgrund beim BBZ.

Brünner und Henghuber würden gerne die große Anlage bauen. Genaue Zahlen zu den Kosten gibt es noch nicht. Sie rechnen aber mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rund 10 Millionen Euro. Für die MW Biomasse AG, einem Unternehmen des Maschinen- und Betriebshilfsrings Aibling-Miesbach-München sowie der Waldbesitzervereinigungen Holzkirchen, Rosenheim-Bad Aibling und Traunstein, wäre es die bisher größte Anlage. Sie betreibt bereits mehrere erfolgreich, darunter die in Weyarn. „Wir würden uns freuen, wenn wir das Projekt zusammen entwickeln dürften“, sagte Henghuber.

Erste Kunden zum Winter 2023/24 versorgen

In der Regel werde eine lokale Gesellschaft gegründet. Einsteigen könnten beispielsweise der Landkreis und die Stadt. Von Letzterer erhoffen sich Brünner und Henghuber vor allem, dass sie für das Hackschnitzelheizwerk ein Grundstück zur Verfügung stellt. Sie haben auch ein paar konkrete bereits ins Auge gefasst.

Davon war in der Sitzung des Stadtrats noch nicht die Rede. Das Gremium hat aber zumindest beschlossen, schnellstmöglich Anfragen dazu zu beantworten. Brünner und Henghuber würden gerne weitermachen. „Im günstigsten Fall könnten wir die ersten Kunden zum Winter 2023/24 versorgen“, sagt Brünner. Es wäre ein großer Schritt in Richtung Energiewende in der Kreisstadt. ft