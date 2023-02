Miesbach: Neujahrsempfang im Waitzinger Keller

Teilen

Beim Miesbacher Neujahrsempfang blickte Bürgermeister Gerhard Braunmiller zurück und voraus – und applaudierte dem Duo Millefleurs für seinen jazzigen Auftritt. © Verena Wolf

Miesbach – Zum ersten Mal nach seiner Wahl im Mai 2020 zum Bürgermeister lud Gerhard Braunmiller zum Neujahrsempfang der Stadt Miesbach ein.

Nach dem traditionellen Auftritt der Sternsinger begann der Rathauschef seinen Rückblick auf dreiunddreißig Monate Amtszeit: Stolz präsentierte Braunmiller die Liste der Maßnahmen, die Miesbach in die Zukunft führen werden. So wurden große Summen in die Schulen und Kinderbetreuung investiert: In der Grundschule wurde der Brandschutz verbessert, die Mittelschule wurde aufgestockt, beide Schulen zudem mit moderner Technik ausgestattet.

Die Sanierung der Grundschule Parsberg, in der der Brandschutz erneuert wurde, soll 2024/25 abgeschlossen sein. Abgerundet werden die familienfreundlichen Maßnahmen durch den Umbau des ehemaligen Klosters zum zeitgemäßen Kinderhaus für 6,8 Millionen Euro, durch das entstehende Kinderzentrum an der Kolpingstraße und die stückweise Sanierung der 20 Spielplätze der Stadt in den kommenden Jahren. Weit fortgeschritten sind der Inklusionsspielplatz am Nordgraben – einzigartig im Landkreis – und die Umgestaltung der Riviera, wo die ersten Geräte bereits in Betrieb sind.



Das Thema „Wasser“ hat die Stadt in mehrfacher Weise – auch neben dem Freibad (wir haben berichtet) – im Blick. Zum einen muss der Hochwasserschutz (Bergham/Kleintal) vorangetrieben werden. Zum anderen dauert der Rechtsstreit zur Neuausweisung des Wasserschutzgebiets Thalham-Reisach-Gotzing an.



Die neue Brücke zum Eisstadion, finanziell nicht gerade ein Schnäppchen, hat sich als Verbindung in die Innenstadt bestens bewährt. Außerdem erhielten 2022 zehn Straßen einen neuen Belag. Und mithilfe des Trachtenvereins konnten weitere Häuser mit Kurzporträts versehen werden – nun tragen 100 Gebäude in der Stadt eine historische Tafel.



Der Wohnungsbau beschäftigt die Stadt aktuell mit den ortsprägenden Neubauten des Landratsamts an der Bayrischzeller Straße. Das Verwaltungsgebäude soll bis 2025, der nachgebesserte Wohnbereich mit Tiefgarage bis 2026/27 fertig gestellt sein. Gutes auch aus dem Bereich bezahlbarer Wohnraum: Das Projekt „Am Gschwend“ wird zwischen 2024 und 2027 mit der Bayernheim realisiert: 70 bezahlbare Wohnungen werden entstehen, und die Stadt hat sich ein Mitspracherecht bei der Belegung gesichert.



Viele schöne Erinnerungen weckte die Rückschau auf 2022: Maibaumaufstellen, Volksfest und Oldtimertreffen, der Empfang für Natalie Geisenberger nach ihrem Doppelolympiasieg in Peking, die Uhrenausstellung, der neue Laufpark und prachtvolle Jubiläen. Der Trachtenverein D‘Rhonbergler und die Brauerei Hopf feierten 100 Jahre, die Landkreispartnerschaft mit Tewkesbury 40 Jahre, die Wasserwacht am Seehamer See 75 Jahre, die BN Kreisgruppe Miesbach 50 Jahre. Besonders hob Braunmiller den Waitzinger Keller hervor, der 2022 sein 25. Bestehen feierte: „Die Stadt ist stolz auf dieses Schmuckstück und sein hervorragendes Team.“ Die verbesserte Technik war gleich zu hören und zu erleben bei den jazzigen Klängen des Duos Millefleurs.



Doch es gibt noch viel zu tun in Miesbach: Die Bebauung des Habererplatzes und von Müller am Baum, ein Neubaugebiet am Kreuzberg, der Ausbau des Nahwärmenetzes und das Schülerforschungszentrum im Alten Krankenhaus sind nur einige der Themen, die auf der Liste der Stadtverwaltung stehen.



Die Miesbacher Aktivitäten bleiben auch überregional nicht unbemerkt. Denn wie Bürgermeister Braunmiller zum Schluss mitteilte, findet sich Miesbach im Standort-Ranking von kommunal.de auf Platz 28 der erfolgreichsten deutschen Kleinstädte. Die Liste umfasst Städte mit 10.000 bis 20.000 Einwohnern in Deutschland. Verena Wolf