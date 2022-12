Miesbach: Obdachlosenheim wird Zimmer für Zimmer saniert

Von: Fridolin Thanner

Miesbach – Lange wurde in Miesbach diskutiert, wie es mit dem sanierungsbedürftigen Obdachlosenheim weitergehen soll. Nun gibt es eine kostengünstige Variante.

Oft hinter verschlossenen Türen, teils auch öffentlich war der Zustand der Unterkunft an der Frauenschulstraße Thema. Nun steht fest, dass das Gebäude erhalten bleibt und Stück für Stück hergerichtet wird. „Wir haben festgestellt, dass diese Vorgehensweise durchaus machbar ist“, sagte Bürgermeister Gerhard Braunmiller in der jüngsten Stadtratssitzung. Damit hat die Verwaltung eine Variante angestoßen, die nicht nur pragmatisch ist, sondern der Stadt auch viel Geld spart.

Sanierung oder Neubau – und wenn, dann an welchem Standort? Als Entscheidungsgrundlage sollte eine Machbarkeitsstudie dienen, deren Ergebnisse den Bürgermeistern und Fraktionsvorsitzenden im März 2021 präsentiert wurden. Die günstigste Variante wären Containerlösungen an der Maxl­rainerstraße im Gewerbegebiet Nord und am Nordgraben, wo aber nun der Abenteuer-Inklusionsspielplatz entstehen wird, gewesen. Die Kosten dafür wurden mit 900.000 Euro angesetzt.

Neubauten an anderen Standorten wie etwa oberhalb der Bebauung am Jahnweg, also im Bereich der Volksfestwiese, oder etwa an der Frauenschulstraße wären deutlich teurer gewesen und hätten bis zu 7 Millionen Euro gekostet. Insgesamt sind fünf Standorte im Gespräch gewesen – auch der jetzige, wo ebenfalls ein Neubau zur Debatte stand. Für die Sanierung des bestehenden Gebäudes wären etwa 2,5 Millionen Euro angefallen. Außerdem hätte die Stadt die Bewohner während der Bauzeit anderweitig unterbringen müssen.



Kein Zweifel bestand daran, dass die Stadt handeln und die Situation verbessern muss. Eine „Pflichtaufgabe“ und genauso eine „moralische Aufgabe“ nannte Paul Fertl (SPD) die Sanierung. Er findet, „dass der eingeschlagene Weg der richtige ist“.

Die Verwaltung hatte vor dem Hintergrund der hohen Kosten ein eigenes Konzept erarbeitet. Es sieht die stufenweise Sanierung des Bestandsgebäudes vor, also Wohnung für Wohnung. Die Bewohner können derweil andere Räume beziehen. Im Erdgeschoss seien so bereits sechs Zimmer hergerichtet worden, „für lediglich zirka 45.000 Euro“, wie Bürgermeister Gerhard Braunmiller bekanntgab. Bis 2026 soll so schrittweise weitergemacht werden. Mit insgesamt 500.000 Euro rechnet die Stadt.



Die pragmatische Herangehensweise lobte auch Erhard Pohl (CSU). „Ärmel hoch und anpacken, das ist genau nach meinem Geschmack.“ Für Manfred Burger (Grüne) ist die begonnene Variante sozialverträglich, ökonomisch und ökologisch am besten – und erntete viele Lacher für seine Vermutung, dass die jetzige Variante nur möglich wurde, weil sie nicht im Stadtrat diskutiert wurde. ft