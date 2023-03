Miesbach: Partnerschaft mit Tewkesbury nach Pandemie weiter lebendig

Von: Sabrina Winklmaier

Die neu gewählte Vorstandschaft des Vereins zur Förderung der Partnerschaft zwischen den Landkreisen Miesbach und Tewkesbury (v.l.): Beisitzerin Belinda Burkart, stellvertretender Vorsitzender Paul Martin, Beisitzerin Silke Tiemann-Waas, Revisor Ferdinand Huber, Vorsitzende Judith Claremont-Fertl, Revisor Jens Zangenfeind, Schriftführerin Almut von Grabe und die Beisitzerinnen Veronika Riedenauer und Inge Ploski-Fritz. Nicht auf dem Foto ist Kassier Bernhard Altmann. © Andreas Kempf

Miesbach – Nach pandemiebedingter Pause plant der Verein zur Förderung der Partnerschaft des Landkreises Miesbach und des britischen District of Tewkesbury wieder Reisen auf die Insel.

Die Freundschaft zwischen dem Landkreis Miesbach und dem englischen District of Tewkesbury besteht bereits seit fast 40 Jahren.

„Nachdem in den Pandemie-Jahren der Austausch zwischen dem Landkreis Miesbach und dem District of Tewkesbury nur eingeschränkt möglich war, begannen 2022 wieder die Aktivitäten“, erklärte Judith Claremont-Fertl bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Vereins zur Förderung der Partnerschaft Landkreise Tewkesbury und Miesbach.



Bei der Versammlung standen auch die turnusmäßigen Neuwahlen der Vorstandschaft an. Vorsitzende des Vereins ist Judith Claremont-Fertl, ihr Stellvertreter ist Paul Martin. Bernhard Altmann ist Kassier, Schriftführerin Almut von Grabe. Beisitzerinnen sind Inge Ploski-Fritz, Silke Tiemann-Waas, Veronika Riedenauer und Belina Burkart. Die Wahl des zweiten Stellvertreters wurde aus Gesundheitsgründen vakant gelassen. Revisoren sind Ferdinand Huber und Jens Zangenfeind, der das Amt von Arnfried Färber übernimmt.



Als „fast“ neues Mitglied durfte Claremont-Fertl den Miesbacher Landrat Olaf von Löwis begrüßen. Von Löwis folgt damit dem Vorbild seines Amtsvorgängers. „Ich finde es stark, dabei zu sein“, betonte von Löwis. Zudem freue er sich, dass die Freundschaft zwischen dem Landkreis Miesbach und dem District of Tewkesbury trotz aller Herausforderungen wie Pandemie, Brexit und Bürokratie bereits seit 40 Jahren bestehe und auch in diesem Jahr interessante große Pläne habe.



Außerdem freut sich der Verein dieses Jahr wieder auf einige interessante Reisen und Veranstaltungen: Reiner Pertl, Vorstand des Gartenbauvereins Schliersee plant eine Reise vom 11. bis 15. Mai zu den schönsten Gärten des District und der Umgebung. Es geht unter anderem nach Highgrove Manor, dem Garten von König Charles. Die Schüler der Realschule Miesbach und der britischen Cotswold School besuchen sich nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder gegenseitig. Der Schüleraustausch findet dieses Jahr bereits zum 20. Mal statt.