Schrittweise zur neuen Riviera? Darauf hofft der Miesbacher Bürgermeister

Von: Fridolin Thanner

Teilen

Im Mai sollen die ersten Maßnahmen umgesetzt werden, um die Riviera in Miesbach neu zu gestalten. Die vorhandenen Solarleuchten helfen, Kosten zu reduzieren. © Thanner

Miesbach – Die Diskussion um die Riviera in Miesbach geht weiter. Ab Mai sollen die Arbeiten beginnen. Bis alles fertig ist, wird es aber mehrere Jahre dauern.

Trotz des großen Finanzlochs in der städtischen Kasse hält Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller an den Plänen fest, die Riviera neu zu gestalten. Zwar werden diese nicht in einem Zug realisiert, aber mittels eines Stufenplans soll der Park zu einer Wohlfühloase für Jung und Alt hergerichtet werden. Schon bald soll es losgehen. Bei der erhofften Förderung ist der Bürgermeister auch zuversichtlich.

Der Haushaltsentwurf, über den die Stadträte in ihrer nächsten Sitzung entscheiden, sieht eine Kreditaufnahme in Höhe von 10,8 Millionen Euro vor. Vor dem Hintergrund der hohen Verschuldung gerieten die Riviera-Pläne im Finanzausschuss erneut in die Kritik. Mit 612.000 Euro rechnete die Stadt für die angestrebte Neugestaltung, nachdem zahlreiche Gehölze gerodet werden mussten, um gegen den Asiatischen Laubholzbockkäfer (ALB) vorzugehen. Wege, Beleuchtung, Sitzgelegenheiten, Spiel- und Fitnessgeräte – es soll für jeden etwas dabei sein.

Bauhof soll beim Umgestalten helfen

In einem langen Prozess mit Bürgerbeteiligung wurden die Pläne erarbeitet, die Elisabeth Niggl vom Planungsbüro Frei Raum im Herbst 2021 vorstellte und welche die Stadträte dann auch mehrheitlich beschlossen. „Die aktualisierten Kosten liegen jetzt bei 556.000 Euro“, erklärte Bürgermeister Braunmiller. Günstiger werde es vor allem, weil nun Solarleuchten aus dem Bestand für die Beleuchtung sorgen sollen. „Das wurde getestet und funktioniert“, sagte Elisabeth Niggl. Somit spare sich die Stadt nicht nur die Pollerleuchten, sondern auch den Aufwand, Kabel zu verlegen. Außerdem soll der Bauhof beim Umgestalten Arbeiten übernehmen und so ebenfalls zu Einsparungen beitragen.

Nur 50.000 Euro sind 2022 im Haushalt für die Riviera eingestellt. Dennoch soll sich schon einiges verändern, wie Braunmiller und Niggl versicherten. So sollen zunächst das Spielschiff und Spielgeräte aufgestellt werden, die über Spenden bereits finanziert sind. Dazu gehören das Bodentrampolin und eine Pendelschaukel.

Die Riviera in Miesbach soll umgestaltet werden und so attraktiv für alle Bürger sein. © Frei I Raum

Zudem habe Braunmiller eine Zusage über eine Spende in Höhe von 25.000 Euro. Auch die soll bald verbaut werden. „Je mehr wir zusammenbekommen, desto mehr können wir realisieren“, sagte der Bürgermeister und bekräftigte: „Ich bin weiter auf Spendensuche.“

Behindertengerechter Zugang erst 2024

Auch größere Erdarbeiten sollen heuer erfolgen. „Wir schauen, wie weit wir kommen“, erklärte Niggl. Sie denkt an teilweise Begrünungen und erste Baumpflanzungen, um auch etwas Schatten in der Riviera zu schaffen. Bei den Geräten werde aber der Großteil wohl erst 2023 fertig, sagte sie – „und der Rest dann 2024“. Erst in zwei Jahren wird vermutlich der Bereich an der Bayrischzeller Straße mit der neuen Wegeführung für einen behindertengerechten Zugang sowie einer zentralen Sitzgruppe angepackt.

Der mehrfach kritisierte Wasserspielplatz soll hingegen 2023 gebaut werden, ebenso wie der Trinkbrunnen. Um dies zu finanzieren, soll neben den Spenden und Geldern der Stadt eine erhebliche Fördersumme beitragen: 200.000 Euro aus dem EU-Programm Leader. „Da haben wir die erste Hürde geschafft“, freute sich Braunmiller über die positive Bewertung im Lenkungsausschuss und ist guter Dinge, dass die Genehmigung auch erteilt wird. Dann muss die Stadt die Pläne bis 2024 umsetzen. Das ist ohnehin vorgesehen. „Ab Mai wird sich was bewegen“, betonte Braunmiller. ft